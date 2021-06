L'excoordinador de l'Assemblea Nacional Catalana (ACN) a Manresa, Eduald C., ha estat detingut aquest matí a Manresa per part dels Mossos d'Esquadra i ha sortit en llibertat passades les 10 del matí després de passar a disposició judicial.

Eudald C. havia estat citat fa uns dies al Jutjat núm. 3 de Girona per a prendre-li declaració arran de la seva suposada participació a la concentració que hi va haver a l’autopista AP-7 a Salt en les protestes post-sentència del 2019. No obstant, aquest conegut activista social manresà, va decidir no presentar-se a les dues citacions dels jutjats de Girona.

L'activista ha estat detingut a primera hora del matí per part dels Mossos d'Esquadra i ha sortit en llibertat després de ser posat a disposició del jutjat de Manresa, que traslladarà la seva declaració al de Girona, que és el que investiga el tall de l'AP-7 a Salt.

Des de la setmana passada, l'activista ja era coneixedor que hi havia una ordre de detenció i en un tuit assegurava que la policia espanyola l'havia identificat amb un procés "barroer" i afirma que estava a "centenars de quilòmetres del lloc on se m'acusa que era". A l'expresident de l'ACN se l'imputen delictes de desobediència, atemptat contra l'autoritat i danys materials, que comporten penes de presó, per uns fets produïts durant la protesta.

Bages pels Dret Civils denunciem "aquesta persecució sistemàtica dels aparells repressius (el policial i el judicial) contra tot allò que siguin expressions de dissidència al règim. Ja n’hi ha prou de voler intimidar els ciutadans responsables que expressen el seu desacord. Ja n’hi ha prou de voler criminalitzar gratuïtament al moviment independentista. Ja n’hi ha prou d’aquest “a por ellos” exercit obsessivament per tots els aparells de l’estat contra ciutadans pacífics que, això sí, expressen i planten cara a aquest Estat imperialista, malaltís i corrupte. Un estat que juga cínicament a fer córrer rumors sobre suposats indults, cada vegada més limitats, més parcials i més condicionats, però que al mateix temps no para de reprimir a la ciutadania dissident. Prou a la prepotència imperialista contra el nostre poble".

Per part de Bages pels Drets Civils fan una crida a mostrar-se solidaris "amb totes les persones injustament represaliades, com avui és el cas de l’Eudald". L'entitat fa una crida a participar a una concentració de suport aquesta tarda a 2/4 de 8 a la plaça Sant Domènec de Manresa.