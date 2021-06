La Festa Major Alternativa a Manresa, "un projecte autogestionat sorgit de la necessitat d’omplir la ciutat manresana de vida durant els mesos d’estiu davant del fet que l’Ajuntament no oferia contingut festiu durant la festa major", expliquen els seus responsables, fa 30 anys. De cara a l'edició d'enguany, posen en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per fer dels 30 anys el punt de partida "per definir una proposta de model cultural propi".

Fan notar que, "en tant que l’autogestió i el finançament col·lectiu són claus i demostren que entre totes podem aconseguir grans coses, aquesta campanya de Verkami és una eina més per obrir l’Alternativa cap a totes les ciutadanes i convidar-les a participar en el projecte i fer-lo créixer en comunitat".

Amb les aportacions de les mecenes, l’Alternativa "millorarà i enriquirà la infraestructura del projecte, començant per la Terrasseta". Aquest espai contigu al Conservatori Municipal de Música, situat a la plaça de la Música, , entre els carrers d'Ignasi Balcells i de les Campanes, es va estrenar amb molt èxit en l'edició de l'any passat. "L’objectiu és consolidar una nova cuina que permeti oferir una millor qualitat gastronòmica i aconseguir una barraca mòbil que faci de barra i de magatzem a la vegada. També es vol millorar tota la decoració que fa única la Terrasseta de l’Alternativa, començant per una estructura de llums bonica i ben consolidada que, conjuntament amb una nova decoració, assoleixin una estètica confluent amb els seus valors".

A la vegada, afegeixen, l'Alternativa "també renovarà la seva línia estètica i el seu logo per tal de fer-lo encaixar amb l’aparició de la Terrasseta i els nous horitzons cap als quals està caminant. Fa, doncs, aquesta aposta per tal que la seva imatge vagi totalment en acord al seu model cultural i on s’hi vegin reflectits els seus valors i la seva visió del model d’oci al qual vol donar suport.

Gràcies a aquestes inversions, tindrà una major solvència econòmica i les renovacions que es faran es convertiran en millores de la qualitat de la programació dels actes de dia i de nit i l’Alternativa seguirà creixent".

En definitiva, fan notar, "la campanya de micromecenatge té una sola missió: reforçar el projecte de l’Alternativa apropant-lo a més gent per créixer com a model cultural referent i oferir encara més cultura carregada de valors i transformació social. En altres paraules, l’únic benefici que s’obté és tenir una ciutat viva amb lligams ben forts entre veïnes i plena de cultura i d’oci per tothom".

El Verkami s’ha iniciat avui, dia 7 de juny, i s'hi podrà participar durant 40 dies. El funcionament per participar-hi és molt fàcil:

Cal entrar en aquest enllaç.

Registrar-se si no s'hi està.

Triar la recompensa.

"És a través de les diferents recompenses que volem aconseguir finançar les parts menys rendibles però igual d’importants i claus de la nostra festa, enriquint tots els actes i la infraestructura que els fa possibles". S'hi pot participar aportant-hi de 12 a 100 euros. En les recompenses s'hi podran trobar bosses de tela, tovalloles, cantimplores, samarretes, pòsters i llibretes, entre d’altres.