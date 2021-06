La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa acollirà el pròxim dimarts 15 de juny a les 7 de la tarda l’acte de lliurament de la primera edició del premi Rosa Argelaguet i Isanta - premi del Campus Manresa.

El guardó vol reconèixer, promocionar i sensibilitzar sobre el paper d'aquelles dones que han contribuït activament en alguna activitat d'investigació, de divulgació o de docència en l'àmbit de les ciències. Alhora, reconeix la figura de Rosa Argelaguet i Isanta, traspassada de forma sobtada el 30 de gener del 2020.

L’enginyera de mines, enginyera industrial en l'especialitat metal·lúrgica i doctora d'enginyeria industrial, Maria Dolors Riera i Colom, rebrà el premi en reconeixement a la seva trajectòria professional i a la seva implicació en el territori i en despertar vocacions industrials entre les dones.

A causa de l’emergència sanitària, l’acte es farà a porta tancada i estarà conduït per la física i meteoròloga de TV3 Gemma Puig Feliu. Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Manresa.

El premi és una iniciativa impulsada des de la regidoria de Feminismes i LGTBI i la regidoria d’Universitats de l’Ajuntament de Manresa.

Una carrera a la UPC

Maria Dolors Riera i Colom (Monistrol de Montserrat, 1956) és enginyera de mines, enginyera industrial especialitzada en metal·lúrgica i doctora en Enginyeria Industrial. Riera és titular d'universitat i ha fet tota la seva carrera a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on també ha tingut càrrecs de gestió.

Del 2001 al 2018 va ser Cap de Simulació i Disseny Innovador a la Fundació Centre Tecnològic de Manresa, actualment Eurecat, on encara participa en projectes com a personal UPC.

Pel que fa a la recerca, destaca en les àrees de «Modelització i simulació del comportament mecànic de materials» i en la de «Processos de conformat per deformació plàstica». Pertany als grups de recerca de la UPC Manresa. Ha participat en més d’una trentena de projectes R+D+I, que inclouen dos doctorats industrials i, el 2019, va sol·licitar una patent. Ha publicat un total de 94 documents en revistes i congressos i la seva vessant divulgadora també es fa palesa en la publicació de llibres i apunts, així com en la participació en taules rodones.

El jurat del premi va destacar de Maria Dolors Riera i Colom la seva trajectòria professional i la seva implicació en el territori i en despertar vocacions industrials entre les dones. La premiada va ser proposada per la Comissió de propostes, formada per les entitats del Campus Manresa: UPC Manresa-EPSEM, UManresa-FUB, Universitat Oberta de Catalunya (Seu territorial de Manresa), la Biblioteca del Campus Universitari (BCUM) i l’Ajuntament.

Un guardó creat amb impressió 3D

Alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau superior d’il·lustració de l’Escola d’Art de Manresa van participar en el disseny del guardó, tenint en compte per la seva creació la tasca desenvolupada per Rosa Argelaguet. De les nou propostes presentades, es va escollir la de l’alumna Lisa Pletneva.

El disseny consisteix en la figura d’una dona aguantant una esfera, que simbolitza el món, i que està envoltada amb un engranatge, amb la voluntat d’aportar al món els seus coneixements d’enginyeria.

El Centre de Formació Pràctica de Manresa va ser l’encarregat de passar el disseny del format paper al 3D i de fabricar el guardó amb impressió 3D.

Primer premi Rosa Argelaguet

La creació del premi es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups municipals al ple del passat desembre amb la voluntat d’atorgar-lo anualment al voltant de l’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Enguany, a causa de la pandèmia, l’acte de lliurament s’ha hagut d’ajornar i no s’ha pogut programar fins ara.

El premi vol distingir la tasca de dones que, com Rosa Argelaguet, treballen per impulsar el paper de les dones a la ciència, visibilitzar el talent de tecnòlogues i científiques del nostre territori i, al mateix temps, reconèixer la profunda implicació i preocupació de la mateixa Argelaguet per aconseguir despertar vocacions científiques femenines i la dedicació per assolir aquest objectiu.