El proper dijous 10 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la tercera xerrada de la Travessa cap al 2022, emmarcada en l'àmbit paraula, a l'auditori de l'espai Plana de l'Om de Manresa (Plana de l'Om, 5). La conferència, que porta per títol "La resacralització de la natura. El paisatge com el lloc sagrat natural", serà a càrrec del consultor ambiental Josep Maria Mallarach, i girarà a l’entorn del retorn al caràcter sagrat en què havien estat considerats els espais naturals. La xerrada també es podrà seguir en streaming des del canal de YouTube d'Inspiració 2022 en aquest enllaç. La xerrada, inclosa dins la 7a. edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llenguatge de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques). Per participar-hi cal fer la inscripció a través d'aquesta pàgina web.

Josep Maria Mallarach és llicenciat en Geologia, màster en Ciències Ambientals i doctor en Biologia ambiental. És president de l’Associació Silene, dedicada a estudiar, difondre i promoure el patrimoni espiritual i cultural immaterial de la natura i els seus valors inherents, envers la seva conservació, especialment en espais naturals protegits. És membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN i del comitè directiu del grup especialista en valors culturals i espirituals dels espais naturals protegits. Dirigeix un curs de postgrau sobre significats i valors espirituals de la natura a la Universitat de Girona. El 2004, amb Thymio Papayannis, van crear la Iniciativa Delos, dedicada als espais naturals sagrats de països tecnològicament desenvolupats. És autor, coautor i editor de llibres i articles d’aquesta temàtica.

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través de la pàgina web.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web a www.inspiracio2022.cat