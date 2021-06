La millora de la situació epidemiològica al territori i també a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha fet que la Fundació Althaia flexibilitzi la normativa d’accessibilitat al centre. Els pacients ingressats podran tenir acompanyament, tot i que en horari restringit i només aquells malalts no covid. Althaia ha passat a la fase 2.

Els pacients ingressats en plantes d’hospitalització convencional de Sant Joan de Déu poden tenir a partir d’ara un acompanyant de les 8 del matí a les 12 del migdia. Per altra part els pacients ingressats a l’UCI podran estar acompanyats per una persona de les 12 del migdia a les 2 de la tarda, o bé de les 6 a les 8 del vespre.

La resta de criteris d’accessibilitat es mantenen igual. D’aquesta forma a consultes externes no es permet l’entrada d’acompanyants excepte en casos excepcionals. Tampoc no està permesa l’entrada a les unitats covid.

Sense test d’antigen

Segons informa Althaia, les persones que facin l’acompanyament en horari restringit no s’hauran de fer el test d’antigen. En canvi les persones que estan autoritzades per fer un acompanyament les 24 hores sí que hauran de passar un cribratge. És el cas, per exemple, de gent que acompanyi infants, de les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, de pacients discapacitats greus o quadres de confusió, de malalts amb trastorns mentals severs, pacients fràgils segons criteris definits per una escala objectiva, i pacients en procés de final de vida.

Els acompanyants hauran de dur sempre la mascareta posada, mantenir les distàncies de seguretat i rentar-se sovint les mans. En cap cas es pot fer l’acompanyament si es presenten o es tenen símptomes compatibles amb la covid.

La Fundació Althaia assegura que és important que tothom compleixi les mesures indicades per evitar contagis i garantir la seguretat de pacients ingressats, professionals i també dels propis familiars i acompanyants. Es volen evitar brots dins l’hospital que pugui posar en perill la vida dels pacients i també la mateixa activitat assistencial.