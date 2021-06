El lliurament dels premis Maria Casajuana del 2020, ajornat dos cops a causa a causa de la pandèmia, se celebrarà finalment aquest dijous a la sala Els Carlins. L’acte es durà a terme a les 7 de la tarda. Degut a les restriccions l’aforament és limitat. Cal fer reserva a bages@esquerra.cat.

Les premiades a l’edició de l’any passat van ser l’associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama l’Olivera, i Fina Dordal, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa.

El lliurament dels premis es van ajornar fins a dos cops a causa de l’emergència sanitària. Com que va quedar pendent i no es volia treure protagonisme a les premiades, Esquerra no ha convocat l’edició d’enguany i fer un reconeixement a totes les dones Maria Casajuana. El premi el va instaurar el 2002 Esquerra i les Joventuts d’Esquerra a Manresa.