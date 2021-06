Alexis Serra Rovira (Manresa, 1975) ha estat nomenat Secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya. El nou càrrec li arriba després de cessar com a director de l'Oficina per a la Reforma Horària del Departament de la Presidència de la Generalitat, amb el canvi de govern.

Dintre del Departament de Drets Socials hi ha la secretaria sectorial d'Infància, Adolescència i Joventut que comanda la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la Direcció General de Joventut, l'Agència Catalana de Joventut i l'institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.

Serra ha explicat a Regió7 que té el cor dividit entre la satisfacció per l'abast del repte que representa i la responsabilitat que comporta perquè és un departament del govern de la Generalitat "que fa molt de respecte. Les polítiques de protecció, acolliment i lluita contra el desemparament són molt sensibles en qualsevol país i en el nostre, també".

Serra coordinarà una secretaria amb molt personal desplegat sobre el terreny, equips de protecció, educadors socials i psicòlegs que conformen "una xarxa important", explica. Primer realitzarà una "immersió en l'àmbit i els projectes en marxa".

Serra s'ha mostrat orgullós de formar part de l'aparell públic de promoció i protecció d'una part fonamental del cicle de vida d'una persona" com és la infància, l'adolescència i la joventut.

Serra ha estat president del grup municipal de CiU de l’Ajuntament de Manresa, cap de gabinet de Neus Munté com a consellera de Benestar i Família i de la Presidència. Responsabilitat que va mantenir amb Jordi Turull com a conseller de Presidència fins a l’aplicació del 155 per part del govern de l’Estat.