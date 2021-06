L’estadística que des de fa nou anys realitza l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants mostra que el darrer any el nombre d’establiments amb la persiana apujada ha crescut en plena pandèmia.

El darrer recompte recull 98 comerços en funcionament en aquest sector de Manresa, mentre que el maig del 2020 eren 91.

Set establiments més oberts que dotze mesos enrere, una bona notícia que l’associació explica per tres factors: els ajuts institucionals als autònoms que han anat arribant, un preu del lloguer de les botigues més baix que en altres sectors i l’alt volum de comerços que són de propietat i que contribueix a l’arrelament de l’activitat.

Aquesta anàlisi positiva que es fa des de l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants no ignora que si hi ha 98 establiments en marxa al sector dels 155 baixos comercials comptabilitzats significa que 57 botigues estan tancades. Percentualment és més d’un 36% del total, un quantitat molt important.

Si el 63,3% de comerç obert actual és una xifra que s’interpreta com a positiva no es pot oblidar que el 2012, quan es va fer la primera estadística, n’hi havia un 73,5%.

En nombre de botigues, en nou anys s’ha passat de 114 obertes a 98, n’hi ha 16 menys.

Durant els 9 anys analitzats, hi ha hagut una lenta caiguda de l’activitat comercial des del 2012 al maig del 2017, que va significar un punt d’inflexió.

Hi va haver una nova tendència a l’alça fins el maig del 2019 que es va estroncar el novembre del 2019 i va continuar a la baixa el maig del 2020.

Quan semblava que la tendència s’agreujaria encara més a causa de l’epidèmia, les dades han mostrat una altra realitat.

Tant el novembre del 2020 com el maig del 2020 hi ha hagut més botigues obertes que tancades i això ha permès que el còmput final siguin aquests set comerços més oberts ara que fa un any.

«Som optimistes»

L’entitat comercial explica, en la instància que ha fet arribar a l’Ajuntament de Manresa, que «després d’un any de pandèmia, de maig del 2020 a maig del 2021, aquest sector del Centre Històric té un saldo positiu de set botigues obertes, per la qual cosa en aquest moment som optimistes, perquè són uns resultats molt bons i inesperats pels temps que estem passant».

Malgrat aquest optimisme, a l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants els genera incertesa ignorar «si en els pròxims semestres continuarem amb aquests resultats, ja que no tindrem les ajudes que hem rebut els autònoms en els rebuts de les cotitzacions, ajudes del govern central, consell comarcal, ajuntament i Generalitat».

Posen en valor les petites injeccions econòmiques que han arribat des de diversos fronts de l’Administració perquè «han ajudat a aguantar i a no haver de tancar botigues», però «a partir d’ara veurem quins resultats tindrem».

Un altre indicador positiu per a l’associació és que ha augmentat el nombre de socis i, hores d’ara, «estem en el màxim de tots els temps».

Els més resistents

Un aspecte a tenir es compta és que les 16 botigues tancades que hi ha hores d’ara més que fa nou anys no es reparteixen en absolut per igual.

Al Carme, plaça Europa-Infants, Cap del Rec Nord, i plaça Sant Ignasi Malalt hi ha 25 botigues obertes i 8 tancades, el mateix que fa nou anys.

El sector de Sant Miquel es troba, amb 31 botigues obertes, a un sol comerç de diferència de les 32 que hi havia el 2012.

El sector Joc de la Pilota-Plaça Drets va recuperar el passat semestre dues botigues més obertes i el sector de Sobrerroca-Plaça Major va perdre una botiga el passat semestre.

La situació d’emergència sanitària sí ha afectat a les activitats que organitza l’associació de comerciants al llarg de l’any per dinamitzar el sector i fer-lo més atractiu per als visitants amb una agenda d’actes que intenten anar eixamplant.

L’entitat no ha pogut aquest semestre celebrar amb parades a la plaça la festa de Santa Llúcia ni els actes paral·lels que juntament amb l’Ajuntament s’organitzen els dies del Patge Reial, que tampoc es va poder fer per l’epidèmia.