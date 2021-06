Les obres a l’antic col·legi de Sant Ignasi, que acull el Museu i l’Arxiu Històric Comarcal, van començar el 2016. Ja amb la vista fixada a la Manresa del 2022, es van plantejar per recuperar per a la ciutat un gran espai cultural al Centre Històric de que es relligaria amb la transformació de tot l’entorn de la plaça i la Via de Sant Ignasi, recentment urbanitzada de dalt a baix.

Cinc anys després, les obres continuen, ja amb la perspectiva de reconvertir l’equipament en el Museu del Barroc de Catalunya. La previsió és que el projecte s’enllesteixi del tot a finals del 2022 o a principis del 2023. La rehabilitació integral de tot l’edifici acabarà costant més de cinc milions d’euros, als quals s’hi haurà d’afegir la museïtzació del nou espai del barroc.

En un primer moment els treballs es van projectar per fer-hi noves sales d’exposició, espais d’acollida i el punt d’arribada dels peregrins del Camí Ignasià, i també uns nous accessos des de la plaça de Sant Ignasi, on abans hi havia la Sala Ciutat. L’equipament es va enderrocar un any abans, el 2015.

Metamorfosi

Des del 2016 i fins ara, el projecte va anar evolucionant fins que a mitjans del 2017 L’Ajuntament va anunciar l’inici d’obres per fer uns nous accessos des de la plaça de Sant Ignasi i que tant el consistori com la Generalitat estaven treballant per definir una nova proposta per al Museu Comarcal. Un any després es va fer públic que Manresa acolliria el Museu del Barroc de Catalunya amb la voluntat de ser un equipament cultural de referència de l’època barroca al conjunt del país.

Vicissituds

Les obres que es van iniciar el 2016, però, no han tingut continuïtat. Primer per la caiguda d’un fals sostre que va deixar al descobert deficiències estructurals a l’edifici. Va ser a finals d’any del 2017, i això va obligar a tancar la major part de les sales del Museu Comarcal. L’esfondrament es va produir al sostre de la segona planta de l’ala oest, la que dona a la plaça de Sant Ignasi, una zona que no estava oberta al públic. Llavors es va decidir fer una diagnosi de l’estructura de l’edifici.

Posteriorment, a principis del 2018, es van encallar els treballs per fer els nous accessos de l’edifici des de la plaça de Sant Ignasi. L’Ajuntament va rescindir el contracte amb l’empresa constructora que feia l’obra en considerar que no havia complert el que s’havia pactat i signat. El projecte va quedar a mig fer, i no va ser fins al cap d’un any, a principis del 2019, que es van reprendre els treballs. El projecte es va redefinir i es va tornar a licitar.

Transformació

Actualment les obres per transformar el Museu Comarcal de Manresa en el Museu del Barroc de Catalunya continuen. A finals de l’any passat es va iniciar una nova fase per valor de prop d’un milió d’euros que inclou la mitgera oest, la consolidació de sostres de les ales nord i oest, una intervenció a la coberta de l’escala històrica de l’edifici,elements de climatització en dues sales de l’equipament.

També a finals d’any es van aprovar expedients de contractació de més actuacions per valor de més de dos milions d’euros per fer els tancaments exteriors dels nous accessos, l’acabat de la façana oest, un nou nucli de comunicacions verticals com una escala d’evacuació i muntacàrregues o la pavimentació del claustre, que es vol convertir en un espai públic i obert. Només faltaran els acabats interiors.