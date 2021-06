El futur Museu del Barroc de Catalunya neix amb mal peu. Una de les quatre empreses que van optar a la convocatòria per redactar el projecte museístic ha impugnat el resultat del concurs, segons ha pogut saber Regió7. Es va adjudicar a l’estudi barceloní Croquis. A la impugnació s’al·lega que la firma va falsejar els mèrits que li van permetre superar el primer filtre i participar al concurs de projectes que va acabar guanyant. L’Ajuntament de Manresa va afirmar a aquest diari que el govern va desestimar ahir mateix la impugnació en considerar que el recurs ha estat presentat fora de termini.

El Museu del Barroc de Catalunya, en procés de construcció a l’antic col·legi de Sant Ignasi de Manresa, és un projecte que s’acosta al milió d’euros. El pressupost per a la redacció del projecte i la direcció de la seva execució és de gairebé 100.000 euros. La rehabilitació de l’edifici és una de les peces clau del projecte Manresa 2022.

La selecció de l’empresa contractada per a redactar el projecte museístic (el contingut i l’estil expositiu) es va preveure en dues fases diferenciades. A la primera fase no es presentava un projecte, sinó que les firmes interessades havien de presentar un currículum exposant treballs realitzats i executats en el camp dels projectes museístics, a partir del qual es convidaria les quatre empreses més ben puntuades a redactar el projecte museogràfic. Les seleccionades van ser Croquis Dissenys i Muntatges i Realitzacions, que posteriorment guanyaria el concurs; Varis Arquitectes; i les manresanes Produccions Culturals Transversal i Playmedia Motion Graphics. Transversal és qui ha presentat la impugnació.

La impugnació, a la qual ha tingut accés aquest diari, es basa en que l’empresa guanyadora hauria presentat com a projectes museístics treballs en els quals va fer feines de producció, o també treballs que s’atribueix tot i que han estat realitzats per altres empreses.

Consultat per Regió7, el responsable de l’estudi manresà, Eudald Tomasa, ha explicat que Croquis no és una empresa pròpiament de projectes museogràfics, sinó que bàsicament els executa. «Croquis té currículum com a productor i executor, no com a redactor de projectes», assegura. Segons Tomasa, va falsejar mèrits i currículum en la documentació que va presentar per participar a la convocatòria. En alguns casos es va atribuir «projectes d’altres equips de disseny museogràfic d’una forma molt poc ètica. Projectes que ells havien produït però no dissenyat».

Certificacions

Igual de greu que això, diu Tomasa, és que l’Ajuntament va donar per bons els currículums presentats sense demanar mai cap mena de certificació com s’acostuma a fer en aquests casos. L’Ajuntament al·lega que va demanar declaracions responsables sobre les obres. «Sempre es demanen certificats d’execució de projectes. No és el cas», raona Tomasa. S’estranya que el currículum no fes saltar les alarmes als membres del jurat, i assegura que «no és una qüestió de guanyar o no, sinó de principis».

El jurat que va seleccionar les quatre empreses que van participar al concurs d’idees estava format per, segons les bases del concurs, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa; la cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports; el cap de Secció de Cultura; el director del Museu de Manresa; la cap del Servei de Museus de la Direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat o la persona en qui delegui, i un tècnic de Contractació, Patrimoni i Inversions que va actuar de secretari.

Tots ells també van formar part del jurat que va seleccionar el projecte guanyador en la segona fase. Als anteriors s’hi van afegir, segons el plec de clàusules, un tècnic especialista en Patrimoni Cultural de l’Ajuntament; el gerent de la Fundació Fira de Manresa; un tècnic de Territori; una persona nomenada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya; una representant de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona; i un expert en la gestió o producció museística. No es va saber qui era el guanyador fins que van obrir el sobre que l’identificava.

Davant de tot això Transversal va sol·licitar l’anul·lació del contracte. A l’escrit d’impugnació fins i tot s’alerta que «l’atribució fraudulenta de mèrits aliens per part de Croquis pot ser motivada per negligència, manca de coneixements o d’expertesa» per part del comitè d’experts, «àdhuc per connivència d’alguns dels seus membres». Tomasa no descarta la via judicial.

L’Ajuntament va desestimar ahir mateix la impugnació en considerar que fa referència la primera fase del concurs. «La primera volta va tenir el seu període d’al·legacions i de presentació de recursos, i ningú no ho va fer», han afirmat fonts municipals. Així, el procediment va continuar endavant. Pel que fa als certificats, el consistori va demanar una declaració responsable a totes les empreses que es van presentar.