La vigília de Sant Joan la Flama del Canigó arribarà a la plaça Major de Manresa, a les 7 de la tarda, en un acte de petit format, a causa de la crisi sanitària, coordinat per Òmnium Bages-Moianès. La tradició vinculada al solstici d’estiu vol esdevenir una reivindicació dels Països Catalans i continuarà sent, alhora, un record per a les persones que han estat represaliades per reivindicar la defensa dels drets fonamentals.

La Flama, procedent del cim del Canigó, serà rebuda el 23 de juny, a les 5 de la tarda, a la Muralla (davant del teatre Conservatori) per dur-la a l’Espai Òmnium, on serà custodiada fins al moment de l’encesa del peveter a la plaça Major, a les 7 de la tarda.

El filòleg Jordi Badia i Pujol farà la lectura del missatge d’enguany, de l’activista nord-catalana Daniela Grau, que reivindica "el que som i el que volem, els Països Catalans, una nació en marxa amb diferents ritmes i un mateix objectiu. Els drets i les llibertats de les nacions lliures i independents.

Tot seguit, la coral Refilets interpretarà Muntanyes del Canigó i altres cançons populars i l’acte es clourà amb danses dels Països Catalans i música en directe.