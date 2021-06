L’Ajuntament de Manresa ha retirat de la seva web l’apartat de participació que no funcionava des del 2017 (vegeu Regió7 de diumenge) i ha recordat que n’hi ha altres que sí permeten a la ciutadania fer aportacions.

En concret, es poden fer arribar a través de l’apartat de “tràmits”, ja sigui amb una instància genèrica o a través de l’apartat “queixes i suggeriments”. L’apartat de “tràmits” es troba dins la pestanya “Oficina virtual”, ubicada a la portada de la web. Així mateix, la portada de la web incorpora en un dels llocs destacats (a la part superior a la dreta) un accés directe a l’apartat de “tràmits”.

L’Ajuntament de Manresa també informa que en l’apartat específic de “Participació Ciutadana”, que estava en procés de reforma del seu disseny, ja s’ha eliminat la pestanya que no funcionava. Així mateix, aclareix que es tracta d’un apartat en el qual el ciutadà pot trobar els òrgans de participació, el reglament de participació, informació per a les entitats i associacions, els registres de participació i informació sobre els pressupostos participatius que s’han fet fins ara. A més a més, en els baners superiors, hi ha un enllaç directe a la nova plataforma ‘Decidim Manresa’, que és l’eina a través de la qual es vehicularan a partir d’ara tots els processos participatius. En aquests moments, hi ha una campanya per decidir el nom del cafè de comerç just.

A banda de la web municipal, l’Ajuntament de Manresa recorda a la ciutadania que té a disposició altres canals per posar-se en contacte amb l’Ajuntament, com els telèfons 010 (cost segons operadora) i 93 878 23 01 (gratuït) o el nou canal de WhatsApp obert (644 06 98 01).