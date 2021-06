El portal de cites Ashley Madison ha situat Manresa al capdamunt del rànquing d'infidelitats de ciutats a l'Estat espanyol.

La capital del Bages, segons la web de trobades sexuals, és la número 1. Si fos cert, Manresa aniria a més pel que fa a infidelitats, ja que en l'anterior rànquing apareixia al 19è lloc fet per Ashley Madison a partir dels usuaris que s'hi van registrar entre el 14 març i el 7 de juny de l'any passat.

El confinament no va fer passar als manresans i manresanes les ganes de tenir una aventura amorosa extramatrimonial, si no tot el contrari. Això és el què assegurava el web de contactes per a persones casades Ashley Madison que ha elaborat un rànquing amb les ciutats espanyoles ordenades segons el número de nous usuaris que es van registrar al seu portal durant la pandèmia, tot i que l'empresa no va donar dades exactes de quantes persones representava aquesta posició.

Ara el web de cites per casats Ashley Madison ha elaborat un nou estudi amb les ciutats de la geografia espanyola amb la concentració més alta d'infidels en relació amb la població. Catalunya un cop més encapçala el rànquing de les comunitats amb més infidels de l'Estat espanyol. Per ciutats, sorprenentment aquest any no és Barcelona la primera, ja que Manresa li ha passat al davant pujant 18 llocs i Barcelona s'ha quedat en segon lloc.

El Bages meca dels infidels?

"Després de tantes privacions, la gent té ganes d'un estiu de l'amor. Però la pandèmia ha demostrat que molt sovint aquest amor està absent del llit matrimonial. Per tant no sorprèn l'alça important en noves inscripcions que hem vist. El que sí que és insòlit, és l'ascens de Manresa. Queda per veure si el Bages es convertirà en la nova meca dels infidels ", comenta Christoph Kraemer, director europeu d'Ashley Madison.

Les dades fan referència a nous registres del 20 de juny a 22 de setembre.

I la relació és Manresa, Barcelona, Lleó, Madrid, Granada, València, Alcalá de Henares, Castelló, Bilbao, Alacant, Donostia, Palma de Mallorca, Sabadell, Pamplona, Terrassa, Sevilla, la Coruna, Saragossa, Màlaga i Vigo.