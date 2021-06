El PSC de Manresa ha fet una bustiada al carrer Alfons XII per transmetre als veïns el seu desacord amb la decisió del govern municipal d’ERC i JxM de canviar el nom del vial pel de passeig de la República sense fer una consulta ciutadana.

El PSC contraposa aquesta negativa amb el fet que sí s’ofereixi als ciutadans posicionar-se sobre dues imatges gràfiques del cafè de comerç just.

Per als socialistes no és de rebut que l’Ajuntament «es negui a fer una consulta sobre el canvi de nom del carrer Alfons XII, però pregunti la ciutadania sobre un envàs de cafè».

El portaveu del PSC, Felip González, afirma que l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Cultura, Anna Crespo van arribar a dir per justificar la seva decisió en una reunió amb el veïnat que no és habitual fer consultes en altres municipis per aquestes decisions i, que no es concedien subvencions als afectats per compensar les molèsties que el canvi generi a veïns, veïnes, comerciants i titulars dels negocis oberts en aquell carrer malgrat la crisi econòmica actual.

Segons el PSC, «una simple recerca a Internet desmenteix les afirmacions de l’alcalde i de la regidora».

El PSC recorda que l’Ajuntament acaba d’estrenar una plataforma digital de participació ciutadana anomenada «Decidim Manresa» per vehicular processos participatius. La primera campanya que s’ha posat en marxa es diu: «Cafè Manresa, Cafè de Comerç Just. I tu, què tries?» que concedeix a la ciutadania la possibilitat de triar entre dues imatges gràfiques que representin el Comerç Just.

Així que, per al PSC queda clar que «segons el govern de Manresa, el canvi de nom d’un carrer que significarà molèsties i despeses no cal consultar-ho, però sí que és important saber quin és el millor envàs per a un cafè».