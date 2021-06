Albert Altés, cap de servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia, és el guanyador del Premi d’Assaig Ricard Torrents Bertrana, amb l’obra que porta per títol "Va de virus".

El premi, que convoca la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) juntament amb Eumo Editorial, té l’objectiu de promoure el conreu i la difusió d’aquest gènere en llengua catalana i està dotat amb cinc mil euros, a més de la publicació de l’obra.

El veredicte s’ha fet públic al Palau Robert de Barcelona en un acte presidit pel rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, la directora d’Eumo Editorial, Montse Ayats, i Ricard Torrents, que dona nom al premi en reconeixement al seu lideratge en la recuperació dels estudis superiors a la ciutat de Vic i en la fundació d’Eumo Editorial. A l’acte també hi ha intervingut la sociòloga Marina Subirats, portaveu del jurat.

Els virus com a motors de l’evolució

En l’obra premiada, "Va de virus", l’autor ha volgut explicar d’una manera entenedora i planera la funció dels virus des de l’origen de la vida fins als nostres dies, i el paper que han tingut com a motors de l’evolució, com a creadors de nous gens i com a generadors de diversitat. “És cert que inicialment vàrem conèixer els virus pels estralls que provocaven, però avui sabem que els beneficis que ens han aportat son infinitament més grans que els danys que ens han causat en el passat”, afirma l’autor, que amb aquesta obra ha volgut fer un homenatge “a aquest sistema col·laboratiu i universal que anomenem ciència”.

En l'acte ha manifestat que va decidir presentar-se a un premi d’assaig “perquè aquesta és la forma literària més democràtica que hi ha”. El jurat, a més de la temàtica, ha valorat que l’obra posa de relleu les aportacions que les dones han fet a la ciència al llarg de la història.

Albert Altés Hernàndez és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, hematòleg i cap de servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia. Aquest és el seu primer assaig divulgatiu, i el va escriure em els mesos àlgids de la pandèmia, motivat per comprendre què aportaven de bo els virus, davant de la desgràcia que estenia la covid-19.

Una convocatòria multitudinària

Segons ha explicat la portaveu del jurat, la professora i sociòloga Marina Subirats, en aquesta primera convocatòria del premi s’hi van presentar 36 treballs, signats per un sol autor, dels quals 7 eren dones i 29 homes. Les temàtiques dels assajos presentats anaven sobretot de literatura i filosofia, però també sobre ètica, feminisme, pensament polític, ecologia i ciència.

El jurat format per Jordi Amat, Pilar Godayol, Xavier Antich, Marina Subirats, Francesc Codina, Cristina Pujades i Blanca Llum Vidal, va decidir recomanar també la publicació de l’obra Del reggae al trap: nous messianismes sota el beat, un estudi cultural sobre la música negra i urbana que signa Pau Torner Jolonch.

En homenatge a Ricard Torrents

Aquest premi ret homenatge a Ricard Torrents, assagista, traductor i crític literari, especialitzat en el poeta Jacint Verdaguer i impulsor de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya de la qual fou el primer rector, a més de fundador d'Eumo Editorial. Torrents ha posat de manifest que el seu compromís intel·lectual al servei de la construcció del país es reflecteix en aquest premi “que apel·la als recercadors a tractar qüestions relacionades amb les humanitats, les ciències, l’educació i la universitat mateixa” i ha afegit que " sense recerca i sense educació una cultura no avança".

Per la seva banda, la directora de d’Eumo Editorial, Montse Ayats, ha reivindicat la presència de l’assaig en el panorama literari afirmant que “hi ha literatura d’idees en català i val la pena dedicar-hi espai”, tal com ha vingut fent Eumo Editorial des de fa més de quaranta anys.

El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha explicat la voluntat d’homenatjar amb aquest premi la persona que va liderar l’equip fundacional de la Universitat de Vic (avui Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) “des d’un àmbit que sempre ha estat molt pròxim a l’homenatjat i al qual ha dedicat, en part, la vida: l’edició i l’assaig”. Ha conclòs l’acte anunciant la convocatòria de la segona edició del premi.