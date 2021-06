L'Ajuntament de Manresa ha comunicat que el procés per decidir la nova imatge del Cafè Manresa, el cafè de comerç just de la ciutat, continua obert. Les persones que vulguin podran votar fins al 18 de juny quina volen que sigui la imatge del seu embolcall a través de la nova plataforma de participació ciutadana que l’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa: 'Decidim Manresa'. Es tracta d’una eina digital de referència que la Generalitat i altres municipis ja utilitzen i que a Manresa servirà per vehicular tots els processos participatius.

L’objectiu de la votació sobre l’embolcall del cafè és promoure el coneixement sobre el comerç just i un model d’economia que posa al centre la cura de les persones i del planeta. D’aquesta manera, Manresa avala el ‘Cafè Manresa, cafè comerç just’ com a projecte representatiu del compromís de la ciutat en fomentar productes elaborats respectant els drets humans i el medi ambient.

Les dues opcions de votació expliquen un mateix relat amb plantejaments ben diferents: l’opció A juga amb aspectes minimalistes i gràfics. En aquest paquet, el logotip està tractat de forma manual per transmetre la idea de ‘fet a mà’ i d’artesanal, i per donar una sensació càlida i de proximitat. Els dos semicercles simbolitzen un gra de cafè que, capgirant-ne una part, formen dues C: la de Cafè i la de Ciutat. Al fons es veu el dibuix de les fulles, flors i grans de la planta del cafè. En el paquet de l’opció B, es tracta la imatge com a una història que convida a fer el recorregut del procés del cafè des de la collita fins a la tassa. Destaca el treball de les persones que permeten que assaborim una tassa de cafè.

Recordem que les persones que hi participin entraran en el sorteig d’una panera de comerç just. La iniciativa compta amb el suport del Consell Municipal de Solidaritat, la Coordi i la Diputació de Barcelona.

El comerç just

El comerç just és una eina de canvi social a partir del poder que les persones tenen com a consumidores. Des del 2008, Manresa participa en la Xarxa Cafè Ciutat per impulsar el comerç just. El cafè és, després del petroli, el producte que mou més diners al comerç internacional. De la producció de cafè viuen 100 milions de persones al món. Del preu que es paga per un paquet de cafè de comerç just, el 50% arriba als camperols i camperoles. Al comerç convencional, el percentatge es redueix fins al 0,2%.