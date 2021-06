El 2015 es van fer les darreres actuacions a l’entorn del Santuari de la Cova de Manresa per millorar-hi la mobilitat. Quan va anunciar la inversió, de poc més de 300.000 euros, l’Ajuntament va informar que es tractava d’un primer pas a l’espera de poder fer una millora més ambiciosa més endavant per endreçar el sector a nivell urbanístic i de mobilitat, tal com contempla el vigent pla general de la ciutat. Des d’aleshores, i a manca de mig any per a la cita del 2022, quan es commemoraran amb bombo i platerets els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa, no s’hi ha fet res més i l’Ajuntament tampoc no ha parlat de cap altra intervenció.

El superior del Santuari de la Cova, el pare Lluís Magriñà, va reclamar l’abril de l’any passat solucions per al trànsit i per a l’aparcament a l’entorn del santuari amb la mirada posada en el 2022. Més d’un any després, ha insistit en el tema.

Es presentaran «ben aviat»

Mentre que el superior dels jesuïtes a Manresa ha fet notar que l’Ajuntament «fa sis mesos que diu que ho estudia», el consistori ha assegurat que «en aquests moments s’estan acabant de planificar actuacions a l’entorn de la Cova per millorar la mobilitat de la zona i que «aquestes actuacions es presentaran al Patronat de la Cova ben aviat».

L’aturada de l’activitat per la covid ha fet que al santuari hagi quedat frenada en sec l’arribada d’autocars i de vehicles dels visitants i que hagi disminuït molt el nombre de persones que van a fer activitats al Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana. Malgrat això, cal dir que al camí de la Cova per arribar al santuari des del carrer de Sant Marc, i davant l’entrada a l’església, si s’hi va un dia qualsevol, no és que hi sobrin places per aparcar, precisament (vegeu la pàgina del costat).

Més de 55.000 visitants

En una temporada normal, és a dir, sense pandèmia, amb dades aportades per la Cova de la darrera que ho va ser, la 2018-2019, hi poden arribar a passar més de 55.000 persones. Si a aquestes visites hi afegim el poder d’atracció de l’esmentada commemoració dels 500 anys de l’estada del fundador de la Companyia de Jesús a Manresa; la reactivació del Camí Ignasià, que té en la Cova una parada obligada, i les millores que s’han fet al temple els últims anys, com la darrera, que ha inclòs la instal·lació a les capelles de l’església d’una sèrie de mosaics del reconegut Marko Rupnik, encara és previsible que hi vagin més turistes del que ja és habitual.

Per tant, si ja abans la mobilitat a l’entorn de la Cova era un problema, encara ho serà més. Sobre aquest tema, quan va alertar sobre la situació, el pare Magriñà va posar damunt la taula una opció -a més a més molt econòmica- que passaria per instal·lar semàfors a l’inici i al final del camí de la Cova per donar pas alternatiu als vehicles que hi transiten, tenint en compte que en algun punt l’estretor de la calçada fa inviable que hi passin dos autocars alhora. Quant a l’aparcament, va proposar que els cotxes puguin aparcar al pàrquing municipal Centre Històric, a la Via de Sant Ignasi, amb unes tarifes ajustades. I, en el cas dels autocars, que Manresa imiti el sistema que es fa servir a Montserrat, que consisteix a deixar els visitants a tocar del temple i anar a aparcar a un altre punt fins a l’hora de tornar-los a recollir quan hagin de marxar. Va apuntar la possibilitat que el lloc d’espera pogués ser l’aparcament del Congost.

Les darreres actuacions

Les millores del 2015, que van ser molt superficials, van consistir a instal·lar passos zebra elevats i dues esquenes d’ase al perillós camí de la Cova per reduir la velocitat dels cotxes, i a pintar una franja de color salmó en un lateral perquè hi passin els vianants. S’hi van destinar 100.000 euros. Dins de les millores ofertes per l’empresa adjudicatària hi va entrar completar voreres pendents al carrer de Sant Marc. D’altra banda, es va enjardinar el solar al costat de la capella de Sant Marc -on abans aparcaven cotxes- i es va urbanitzar l’antic carrer de la Cova i actual camí de la Vall del Paradís, amb polèmica inclosa: alguns historiadors van criticar que amb la nova urbanització es perdés part de l’empedrat. Va costar 225.184 euros.

A priori, les millores al camí de la Cova contemplaven canvis de circulació. Es mantenien els dos sentits fins al centre d’espiritualitat però, a partir d’aquest punt, el sentit només seria de baixada, de manera que per arribar a davant del santuari s’hagués de passar per les Escodines cap al passatge de la Cova. Finalment, no es va fer.

El que diu el pla general

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent, més conegut com pla general, que va entrar en vigor el 2017, va definir com a usos possibles a l’àmbit de la Cova els que complementessin l’oferta vinculada al santuari, entre els quals hi ha el turístic i hoteler. Entre d’altres, parla de fer créixer l’espai públic per transformar el que hi ha ara en un parc que faci de ròtula entre el parc del Cardener i la vall del Paradís; de substituir les actuals edificacions per unes de noves, ben situades, que permetin obtenir espai lliure i, per altra banda, que respectin el patrimoni arquitectònic que hi ha a l’entorn; i de millorar l’accessibilitat al santuari de la Cova des de la cota de la carretera, atès que el camí de la Cova no té les condicions adequades per al trànsit d’autobusos. Hores d’ara, el més calent és a l’aigüera.