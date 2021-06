Aprendre d’una altra manera. Això és el que s’han trobat els alumnes de l’assignatura Iniciativa Empresarial de primer curs d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). No han hagut de fer un treball, un examen, o participar en classes magistrals convencionals, sinó un projecte d’emprenedoria per fer difusió del propi grau. I han optat per fer-ho en el llenguatge i els canals que més dominen: Twitch i Instagram.

Aquesta elecció «diu molt de cap on van els joves», assegura el professor de l’assignatura, Marc Bernadich. «Si ells creuen que per contactar amb la seva gent s’han de fer servir aquests canals, és que són aquests canals, i per nosaltres i la institució, és un clar indicador» que aprofitaran per establir nous models de comunicació amb potencials estudiants de la universitat. El resultat final del treball ja és a les xarxes i ha suposat, assegura, una lliçó que en aquest cas han donat els alumnes. «Com a professors de màrqueting i emprenedoria, hem de tenir molt clar que la realitat és aquesta».

L’assignatura Iniciativa Empresarial busca desenvolupar les actituds emprenedores dels alumnes, però no a través de classes tradicionals sinó d’un treball que es faci realitat. El repte era cridar l’atenció de possibles futurs alumnes d’ADE a UManresa. «Primer va començar una feina de divergència, la creació d’idees. Després de convergència, que ha acabat amb tres productes». Es tracta d’un torneig d’eSports que es va retransmetre per Twitch, 12 gravacions per ser compartides en format Reels a Instagram i el seguiment de 24 hores en la vida d’un estudiant d’ADE. «L’experiència fent això supera qualsevol teoria», opina Bernadich.

En cap moment no es van plantejar utilitzar xarxes socials com Facebook, Youtube o Twitter. un signe dels temps. Per puntuar el treball a més a més de tenir en compte la qualitat, també s’ha avaluat l’impacte a les xarxes. «Ens vam autoimposar un mínim de visualitzacions per arribar al 5» perquè «ja no es tractava de fer les coses bé pel professor, sinó per la gent de fora. Hi ha hagut una valoració del mercat». El repte l’han superat amb escreix. Hi ha hagut centenars de visualitzacions.

El resultat final també ha suposat un aprenentatge per la universitat. «Alumnes, institució i professors, hem après». Per exemple que hi ha «jaciments de comunicació que segurament no dominaríem i ara hi tenim un peu gràcies als alumnes d’ADE».