La plaça de Sant Domènec va tornar a acollir ahir una nova concentració de persones d’origen colombià per denunciar l’extrema violència policial que assota el seu país. Durant la trobada van fer sonar el seu himne nacional i van guardar un minut de silenci per les més de cent víctimes que hi ha hagut fins ara. També van fer onejar banderes de Colòmbia i van omplir el terra de missatges de suport. Hi va assistir sor Lucía Caram.