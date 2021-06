«En les cales a l’edifici patrimonial no hem trobat cap sorpresa que ens aturi o que ens faci variar les intervencions que hi anàvem a fer». És la conclusió dels forats fets en parets i terres a l’edifici dels antics jutjats, a la Baixada de la Seu, on anirà la futura seu del Govern a la Catalunya Central. Ho expliquen dos dels responsables del projecte arquitectònic, Eliana Crubellati i Carlos Durán.

Feta aquesta part, i amb el projecte bàsic presentat, el proper pas serà la licitació dels enderrocs, que s’està acabant de preparar i que sortirà les properes setmanes, han informat fonts de la Generalitat. La licitació inclourà la part de les excavacions al solar resultant dels enderrocs, tenint en compte que es tracta d’un punt del Centre Històric de Manresa amb un interès arqueològic més que evident.

Passat l’estiu (setembre-octubre) es licitaran les obres. Les mateixes fonts apunten que es manté la previsió de començar-les el primer trimestre del 2022 amb la idea que l’Edifici Generalitat a la Catalunya Central estigui operatiu el primer semestre del 2026.

Les cales es van fer per comprovar que a la construcció -de la qual n’anirà a terra la claraboia i tot el distribuïdor amb les escales de formigó- no hi havia cap element patrimonial de valor que calgués conservar i, per tant, que s’hagués de modificar el projecte arquitectònic. No ha estat el cas. A partir d’ara, l’únic que podria endarrerir les obres seria que es trobessin restes arqueològiques d’interès durant les excavacions.

Fruit de les cales, l’únic element una mica curiós que n’ha resultat ha estat que a l’anomenada sala gòtica s’han destapat uns arcs que amagava el fals sostre. Crubellati explica que «ja ens havien dit que hi havia aquests arcs i nosaltres el que farem és treure el sostre de plaques perquè quedi una sala amb l’amplada que necessita. En l’actualitat només en queden tres [d’arcs] perquè és una sala molt tocada. Fins que no traguem el fals sostre no sabrem ni l’estat dels arcs ni del forjat». Tot i que estiguin a la sala gòtica, «no són gòtics. Molt probablement són de la mateixa època que l’edifici barroc». Remarca que «la informació que ens han donat [els responsables de les cales] és que no tot és tan antic com sembla, des del punt de vista de l’interès patrimonial. Hi ha moltes afectacions de les diferents obres i de la renovació que s’hi va fer el 1979, sobretot a la façana que dona al pla de la Seu». En aquesta façana és on anirà l’obertura per connectar el pati interior amb el parc de la Seu.

L’edifici de la Baixada de la Seu va ser projectat el 1661i el final de les obres data del 1671. Els anys 1860,1882 i 1979 s’hi van fer reformes i ampliacions. Des del 2009 està tancat i sense ús.