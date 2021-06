Les festes van tornant als municipis i barris, tot i que sigui amb calendaris més reduïts que abans de la pandèmia. És el cas de la Sagrada Família, que, després del parèntesi de l’any passat obligat per la situació sanitària, ha organitzat per a aquesta tarda una petita festa, De la covid al cava, al carrer de Penedès. Començarà a les 5 de la tarda i inclourà la inauguració del mural que ha fet Ampans al final del carrer, on l’entitat veïnal havia instal·lat un jardí vertical que ara llueix molt més; un concert (playback) d’Els Atrevits, i berenar i cava per als assistents.