El projecte «Dröp, tractament no invasiu per a la diabetis tipus 1», dissenyat per la manresana Paula Terra, forma part de l’exposició El millor disseny de l’any, al Museu del Disseny de Barcelona. La mostra es va inaugurar el dia 2 de juny i romandrà oberta fins al 29 d’agost del 2021, a la Sala A del Disseny Hub Barcelona. Dröp és una solució mèdica formada per tres dispositius (tecnologia de petit format per portar a sobre, una aplicació i l’injector d’insulina) que permet gestionar i simplificar el tractament de la diabetis de forma senzilla, agradable i propera a l’usuari. En els últims anys, Terra ha obtingut una vintena de reconeixements internacionals en l’àmbit del disseny (tant de gràfic com de producte).

El millor disseny de l’any és l’exposició anual que recull les obres finalistes i guanyadores dels premis de disseny, arquitectura i arts que organitzen les associacions del FAD. A la mostra hi ha el més destacat en disseny industrial i gràfic, entre altres, del país.