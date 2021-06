Una pilota de bàsquet pot donar per a molt, a més a més de per fer cistella. Amb ganes i imaginació es pot utilitzar com a instrument musical de percussió molt rítmic. I, posant-hi encara més entusiasme, pot esdevenir un element de cohesió social si tothom agafa una pilota de bàsquet i el projecte es fa en grup, que és quan té més gràcia i en surten sons i coreografies més engrescadores. Fer música amb pilotes de bàsquet té un nom: Basket Beat. Ha arribat a Manresa, on s’ha rebatejat amb el nom «Bots pel Canvi Manresa 2022».

Per a qui tingui curiositat, cada dimecres a partir de les 6 de la tarda hi haurà una sessió de Basket Beat a la plaça Major de Manresa. Ja té seguidors entusiastes perquè l’experiència s’ha dut a terme amb grups de joves –més de 250– de diverses entitats. Ara surt al carrer perquè tothom qui ho vulgui s’hi afegeixi.

A la presentació del projecte van dirigir la sessió Josep Maria Aragay i Marina de la Maza. Són educadors socials. Amb una pilota de bàsquet entre les mans van formar dues rotllanes al mig de la plaça Major i van començar a marcar el ritme a la resta, també amb pilotes. «3 i.... botar. 3 i... botar». També movien el cos rítmicament. Fins i tot van engrescar l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, a afegir-s’hi. Igual que els regidors Joan Calmet i Rosa M. Ortega.

Socialització

De seguida hi van anar introduint elements nous, com aprendre el nom dels membres de la rotllana –socialització–, intercanviar-se el lloc o afegir nous bots i sons. Tots sumen i es van afegint capes per fer uns ritmes, una música i una coreografia més complexa. Perquè, segons Aragay, va d’això, de fer-ho complex. «Per sobreviure a vegades simplifiquem la realitat, el pensament, i la idea del projecte és poder fer complex les coses. No és fàcil participar i que ho facin persones diferents, però ho hem de poder fer».

Aragay convidava a afegir-se al grup a tothom qui passava pel costat de la rotllana i que s’entretenia mirant els joves i els bots rítmics de la pilota. La majoria contestava que no amb un somriure, però hi ha qui, també amb un somriure, agafava una pilota i entrava a la rotllana. «Una de les fortaleses que té això és que és accessible a tothom. Tothom ho pot fer. Ràpidament pots entendre aquesta vivència de grup i el que fas ho pots traslladar a les teves relacions», va dir Aragay sense deixar de marcar el ritme.

Hi ha qui bota la pilota amb desimboltura. Hi ha qui li costa més. Hi ha qui té més ritme. I qui és més maldestre. No importa. La qüestió és enfortir llaços, crear comunitat i fer art i cultura comunitària amb una pilota entre mans. La iniciativa forma part del projecte Manresa 2022.