El Berguedà continua com la comarca catalana amb més risc de rebrot de l'epidèmia per tercer dia consecutiu. Dissabte aquest diari ja va informar que el Berguedà havia assolit aquesta posició una setmana després de Corpus.Tot i que no s'ha celebrat la Patum durant els dies festius a la capital berguedana hi havia més moviment de l'habitual.

Segons les darreres dades facilitades la comarca té 331 punts de risc de rebrot mentre que la mitjana catalana era de 84, així que la quadruplicava.

Pel que fa a la velocitat de contagi, era de 2,96, la quarta comarca catalana que la té més elevada. La mitjana catalana és de 0,94.

El dia 2 de juny, el risc de rebrot al Berguedà estava a seixanta punts i a partir del cap de setmana va arribar a 354 el dia 8. D'altra banda, cal tenir present que a finals d'octubre superava els 2.500 punts, així que la comarca ha tingut xifres molt pitjors.

També és cert que s'ha triplicat el nombre de positius confirmats per PCR o test d'antígens perquè del 28 de maig al 3 de juny se'n van detectar 10 i del 4 al 10 de juny van ser 33.

Just el contrari és el que va passar a la comarca del Bages, on del 28 de maig al 3 de juny se'n van detectar 109 i del 4 al 10 de juny van ser 71.

Al Bages com fa 10 mesos

Al Bages cal retrocedir deu mesos fins a mitjans d'agost per trobar un valor similar als 71 punts de risc de rebrot que donava com a darrera dada el Departament de Salut de la Generalitat. Pel que fa a la velocitat de contagi era de 0,75, també per sota de la mitjana catalana.

Manresa també tenia ahir el risc de rebrot més baix en 10 mesos, 87 punts. Pel que fa a les ciutats de més de 50.000 habitants, el de la capital del Bages era inferior a al del Prat de Llobregat, Tarragona, Cerdanyola, Rubí, Sant Boi, l'Hospitalet, Barcelona, Girona, Reus i Terrassa.

Però era superior al de Castelldefels, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, Sant Cugat, Mollet, Mataró, Sabadell, Viladecans, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Lleida.

Així que es trobava en una posició mitjana lluny d'encapçalar el llistat de ciutats grans catalanes com ha passat en diverses ocasions.

Per trobar un risc de rebrot similar al retrocedir als 77 punts del 21 agost. El 18 d'agost la ciutat tenia exactament el mateix nivell, 87 punts.

A més, ha baixat a la meitat el nombre de nous positius a la ciutat. Dels 83 casos confirmats per PCR o test d'antígens del 21 al 27 de maig es va passar a 40 del 28 de maig al 3 de juny i a 34 del 4 al 10 de juny.

Confinats al Solsonès

El nombre de nous positius al Solsonès es manté estable en onze casos detectats la setmana passada, el mateix volum que en la setmana anterior. Vuit dels nous positius han estat diagnosticats a través de 75 proves PCR i tres a partir de 48 TAR.

Pel que fa a l’àmbit escolar, a Solsona hi ha dos grups confinats, una aula de P2 de l’escola bressol Els Petits Gegants i un cicle formatiu de l’Escola Arrels II.

Des del Centre Sanitari i l’Ajuntament de Solsona se segueix demanant precaució per tal de millorar les xifres i contenir la pandèmia a mesura que s’avança en la immunitat de grup. En aquests moments, prop del 43% de la població de la comarca està vaccinada amb la primera dosi i un 27% ha completat el procés de vaccinació.