L’associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama L’Olivera i Fina Dordal, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, van rebre a la sala Els Carlins el Premi Maria Casajuana 2020, que des del 2002 atorga la secció local d’ERC de Manresa i el Jovent Republicà amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El guardó vol significar la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. Entre el 2002 i aquest 2020 s’ha reconegut la trajectòria de 19 manresanes. Des de l’any passat, també es distingeix una entitat per tal de donar valor i visibilitzar la tasca que realitzen.

La vetllada, seguida per una cinquantena de persones a la sala Els Carlins, va ser presentada per Mariona Descarrega, secretària de la Dona d’ERC Manresa, i va començar amb un vídeo recordatori de totes les premiades dels Premis Maria Casajuana. Seguidament, la Presidenta del jurat i regidora de Feminisimes i LGTBI per ERC a l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz i Mas, va posar en relleu la feina de totes les dones que han estat al peu de canó durant la pandèmia, que van rebre un reconeixement simbòlic en forma de vídeo. També van pujar a l’escenari a remarcar la importància del Premi i de les homenatjades les membres del jurat Marta Ripollès, productora audiovisual, i Alba Ponsa, secretària de la Dona del Jovent Republicà. Per segona vegada des de la creació dels Premis Maria Casajuana, es va lliurar el Premi a una entitat, l’Olivera. Va rebre el premi l’Elena Martínez Casahuga en representació de l’Olivera de mans de Conxita Almarcha, representant de Lilium, l’entitat guanyadora del 2019. El premi, un gravat d’Eva Cardona.

Seguidament, Jaume Rovira, secretari de la Coordinadora de Pensionistes, va agraïr la feina de Fina Dordal, que va rebre el premi, una escultura de Montse Rius, de Montse Roldán, Maria Casajuana 2019. Però el millor premi per Fina Dordal va ser veure com el seu nét Pau Jorba deixava bocabadats els assistents dels Carlins tocant dues peces a dalt l’escenari amb el seu saxofon. Amb l’emoció a flor de pell, l’alcalde de Manresa per ERC, Marc Aloy I Guàrdia, va cloure l’acte recordant la seva connexió amb les homenatjades i donant les gràcies per la seva gran tasca a la ciutat de Manresa.

Sobre les premiades

Fina Dordal va néixer a Manlleu, el 1943, en ple dia de Festa Major, i és la petita de quatre germans. Filla de família treballadora, es va posar el davantal de ben petita per donar un cop de mà al negoci familiar, la xarcuteria de Cal Dordal de Manlleu. Va estudiar a les Vedrunes —Comptabilitat, Taquigrafia i Mecanografia— i es va iniciar en el teatre amateur, una dèria que assegura que encara li dura, i també en les sardanes. En un aplec del Matagalls, el 1960, va conèixer un manresà, Joan Maria Jorba i Mas, amb qui es casaria quatre anys més tard, passant a ser “manresana a plena dedicació i satisfacció”. Van tenir quatre fills i actualment té 8 néts que li donen “vida i alegria”.

Va fer bona part de la seva carrera professional a Regió7, on afirma que hi va ser molt feliç, i d’on es va jubilar el 2009. També va realitzar tasques de voluntariat a diverses residències “per portar-hi alegria”. El setembre del 2010 va entrar a la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, des d’on treballa perquè la Gent Gran tingui un envelliment actiu i valent: “els animem perquè surtin de casa, gaudeixin de les excursions i perquè vinguin als cursos que fem, que ens permeten aprendre mentre vivim”.

L’associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama L’Olivera es va crear l’1 de febrer del 2002, en un acte a l’Ateneu del carrer de les Piques de Manresa, amb el suport de professionals d’Althaia, tant de la unitat de patologia mamària com de la unitat d’oncologia.

Va néixer amb l’objectiu d’acompanyar les dones diagnosticades d’aquesta malaltia en el llarg camí que hi ha entre el diagnòstic i la finalització dels diferents tractaments. Un acompanyament fet sempre per dones que han patit la malaltia i, per tant, per dones que es poden identificar plenament amb les emocions que senten les persones afectades.

Al llarg d’aquests 18 anys de vida, i sense oblidar el seu objectiu principal, l’associació també s’ha centrat en la difusió de tots els avenços en els tractaments del càncer de mama que van apareixent, en potenciar el tractament integral de la malaltia i en l’ajuda a les campanyes de prevenció, que són la millor eina perquè el càncer es pugui detectar en els seus estadis inicials, incrementant així els índexs de supervivència.

Situació excepecional

Degut a la situació crítica de la pandèmia i donant exemple polític del què creiem ha de ser el comportament exemplar per a pal·liar els seus efectes, la secció local d’ERC Manresa va decidir ajornar, fins a dos cops, el lliurament dels Premis Maria Casajuana del 2020. Com que l’entrega de premis i l’edició 2020 va quedar pendent i, per tant, no s’ha pogut convocar el jurat ni es volia treure protagonisme a les homenatjades del 2020, es va decidir no fer una nova edició 2021 i fer tan sols un reconeixement a totes les dones “Maria Casajuana” que han estat al peu del canó durant la pandèmia. Dones que han estat discretament vetllant perquè res s’aturi. Perquè les feines essencials es mantinguessin durant aquests temps difícils. Volem fer una menció molt especial a totes les dones que des del seu lloc de treball, des del voluntariat i l’activisme o des de l’espai familiar i de cures han contribuit a mantenir la vida.

El jurat de l’edició del 2020 ha estat format per per Cristina Cruz Mas, regidora de Feminismes i LGTBI de Manresa; Anna Crespo Obiols, regidora de Cultura de Manresa; Àdria Mazcuñan Claret, secretària de Polítiques d’Igualtat d’ERC Bages; Mariona Descarrega, secretària de Polítiques d’Igualtat d’ERC Manresa; Alba Baltiérrez Alier, coordinadora del Premi Maria Casajuana; Alba Ponsa, secretària de la Dona del Jovent Republicà; Noemí Badrenas Puga, periodista (Regió7); Marta Ripollès Valls, periodista; Conxita Parcerisas Estruch, de Memòria Històrica; Rosa Porquet, del CAE; Montse Roldán Rodríguez, Premi Maria Casajuana 2019; Conxita Almarcha Villena i Maleni Montero, de l’Associació Lilium, Premi Maria Casajuana 2019.

Sobre el premi

Instaurat el 2002 per la Secció Local d’ERC i de les JERC de Manresa, amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El Premi Maria Casajuana és un guardó que cada any premia una manresana i amb el qual es vol significar la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. El guardó porta el nom de Maria Casajuana perquè el seu nom simbolitza tots aquests atributs. El 2019 s’incorpora al premi un segon guardó per distingir una entitat.