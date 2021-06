Manresa acollirà els dies 1, 2 i 3 de juliol la 3a edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Tindrà lloc a l'aula magna de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, amb la participació com a convidats de destacats experts, acadèmics i advocats catalans. Des de divendres ja es poden fer la reserva d’entrades en aquest enllaç.

La programació s’ha dividit en cinc blocs. Des del dia 11 de juny i fins al 20 de juny, es pot comprar l'abonament del paquet sencer, amb un preu de 15 euros.

A partir del dia 21 es podrà ferla reserva dels blocs per separat; amb un preu de 5 euros per bloc, excepte un bloc que és gratuït, segons han informat els organitzadors, que en la roda de premsa per presentar la tercera edició de la UCE no en van informar, i que no han concretat quin és el bloc gratuït.

La programació per blocs és la següent:

BLOC 1: DIJOUS, 1 JULIOL - MATÍ (DE 12.30 H A 13.30 H)

Inauguració, amb MARC ALOY (alcalde de Manresa) i JORDI CASASSAS (president de l’UCE) i JOSEP SINCA (president de Gest!)

BLOC 2: DIJOUS, 1 JULIOL - TARDA (DE 16 H A 20 H)

Crisi sanitària: desafiaments democràtics en temps d’emergència

per JOSEP MARIA VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra)

1r de juliol, 16:00-17:00 h (BLOC 2)

Cooperació judicial penal a la UE

per MARIA ESTHER JORDANA (Universitat de Girona)

1r de juliol, 17:00-18:00 h (BLOC 2)

Cap a la residualització del català?

Taula rodona amb CARME JUNYENT (Universitat de Barcelona), GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears), ENRIC GOMÀ (escriptor), MONTSE SENDRA (Universitat de Barcelona) i, com a moderador, JAUME PUIG (Òmnium Cultural)

1r de juliol, 18:30-20:00 h (BLOC 2)

BLOC 3: DIVENDRES, 2 JULIOL - MATÍ (DE 9 H A 13.30 H)

Dret de crisi o necessitat i descentralització política

per JOAN RIDAO (Universitat de Barcelona)

2 de juliol, 9:00-10:30 h (BLOC 3)

Catalunya, una societat descohesionada?

Conferència de SALVADOR CARDÚS (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)

El dret penal i la política

per JOAN QUERALT (Universitat de Barcelona)

2 de juliol, 12:30-13:30 h (BLOC 3)

BLOC 4: DIVENDRES, 2 JULIOL - TARDA (DE 16 H A 20 H)

Entre els tribunals estatals i l’ONU: la interacció de les diferents instàncies de garantia dels drets fonamentals

per JOSEP COSTA (Universitat Pompeu Fabra)

2 de juliol, 16:00-17:00 h (BLOC 4)

Els efectes econòmics de la pandèmia

per ALBERT CARRERAS (Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans)

Tsunami i desmobilització: on som?

Taula rodona amb ANTONI BASSAS (Ara), JOAN BECAT (Institut d’Estudis Catalans), EDUARD VOLTAS (Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull) i, com a moderadora, AINA FONT (periodista)

BLOC 5: DISSABTE, 3 JULIOL - MATÍ (DE 9 H A 13.30 H)