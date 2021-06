El jovent manresà ha convertit la plaça Major en un espai de moda on surt amb els amics els divendres i els dissabtes a la nit mentre els locals d’oci nocturn romanen tancats. Tot i que l’estiu passat ja era un emplaçament molt freqüentat pels que es volien distreure durant la nit dels caps de setmana, i en els darrers anys ha guanyat embranzida com a lloc de trobada, les darreres setmanes una autèntica marea de jovent s’ha fet seva la plaça Major i les del voltant gràcies, en part, al fet que els bars i restaurants gaudeixen de més espai de terrassa.

Les restriccions anticovid encara vigents pel que fa les trobades converteixen aquest indret del centre històric en un dels més idonis per quedar i passar-hi les hores, ja que quan els bars tanquen a la 1 de la matinada s’acaba l’oferta d’oci. És l’hora de marxar a casa i només una minoria es desplaça a altres llocs per continuar la xerrameca o, en ocasions, beure la darrera cervesa a llocs propers. Alguns grups van a a prop, al parc de la Seu, per rematar la sortida nocturna, però res d’acabar la festa diumenge al matí, com abans de la pandèmia. Pocs joves allarguen tant les sortides de divendres i dissabtes. I és que sense música, ni alcohol, ni un punt clar de trobada, la 1 de la matinada és l’hora en què l’ambient que porta el jovent als carrers del Barri Antic s’apaga.

«Hem acabat la selectivitat i ho estem celebrant. Després de moltes setmanes fent colzes i d’estudiar a fons per aprovar els exàmens, podem sortir amb els amics sense preocupacions», explicava divendres a la nit Maria de Paz, que estava en una taula de la plaça Major amb amigues que també respiraven tranquil·les després dels nervis de la selectivitat. «Aquí és on quedem sempre, i és que a la plaça hi ha un ambient molt propi d’aquí i diferent al d’altres llocs, on hi va un altre perfil de joves», afegia Júlia Camps, manresana de 18 anys, també del mateix grup d’amigues.

Era la festa típica que molts joves fan després de la selectivitat, amb els adhesius identificatius del codi de barres, emprat en les proves, enganxats al front. L’estampa habitual,només que a la plaça Major de Manresa. A la capital del Bages hi ha altres emplaçaments fora del Barri Antic freqüentats per jovent, i adults, que queden per passar l’estona i esbargir-se divendres i dissabte a la nit, però l’embranzida del Barri Antic és significativa perquè, malgrat ha guanyat adeptes progressivament, durant anys no ha estat el lloc de trobada de tants joves manresans.

L’ambient a la nit d’aquest cap de setmana era molt distès, i, malgrat les rialles i el xivarri, els joves eren a les taules bevent cerveses i còctels sense provocar problemes ni incidències. «Ja hi ha locals típics d’oci nocturn a Manresa oberts, però fins ara n’hi ha que només hi pots accedir si ho has reservat prèviament, o ho han transformat amb taules i només pots estar assegut al lloc assignat», explicava per la seva banda Aina Pallàs, de 19 anys, justificant així per què prefereix ara sortir amb els amics a la plaça Major.

Tot i que ara s’hi veu més gent, tots els joves consultats asseguren que ja solien quedar abans en aquest mateix lloc, tot i que ara les rutines han canviat i no és tan clar si l’obertura dels locals d’oci nocturn, a final d’aquest mes, canviarà tan ràpidament els nous costums dels joves.

Canvi d’hàbits

«Abans veníem a fer una o dues copes i anàvem cap a altres llocs com Stroika o El Sielu. Ara, és clar, som a la plaça Major fins a l’hora que hem de marxar, a la 1 de la matinada, i llavors anem cap a casa», afirmava per altra banda Núria Corominas, manresana de 21 anys. Només puntualment, alguna nit, han continuat la festa en el pis d’algú de la colla d’amics, però asseguren que compleixen les normes anticovid, i en no haver oferta d’oci nocturn han assumit noves rutines i hàbits els caps de setmana. Ella i els amics amb els quals feia divendres a la nit unes cerveses, Julià Sainz, Sergi Aynés i Oriol Colom, prefereixen la plaça Major a altres llocs perquè és on han quedat habitualment, des de fa uns quants anys, per prendre una cervesa, i hi ha l’ambient que busquen a l’aire lliure, «ideal sobretot quan arriba el bon temps».

S’han acostumat a aquestes noves rutines del cap de setmana i a la 1 de la matinada, quan arriben a casa, ja tenen ganes d’anar a dormir. Tot i que a la plaça Major ja s’hi veu joves a la tarda, és al vespre, a partir de les 8, quan comença notar-se un volum important de persones, i sobretot s’omplen les taules entre les 9 i les 10 de la nit. Llavors les converses s’allarguen mentre hi hagi cervesa i no toqui l’hora d’aixecar-se de la cadira.

Discoteques?

«Quan obrin les discoteques primer m’ho miraré des de fora», explicava la jove Núria Corominas. Després de tantes alertes i crides a la prudència no les té totes si a les pistes de ball s’hi veu el mateix que en l’època anterior a la pandèmia, quan tothom sortia a ballar sense distàncies, i fins i tot amb grups desconeguts. Eren temps en què el temor a un virus contagiós era una idea de pel·lícula de ciència-ficció. Alguns dels amics responen que tenen ganes de sortir fins a les 6 del matí, de recuperar aquella normalitat perduda, tot i reconèixer que, potser, al començament aniran «amb tranquil·litat i sense cometre imprudències innecessàries». Tot i que potser modificaran els horaris de la festa del dissabte un cop obrin les sales de ball, tenen clar que continuaran freqüentant la plaça Major per fer una cervesa i compartir converses abans de ballar, si és que tenen ganes de moure l’esquelet.

Al costat, la plaça del Carme és un altre indret amb bars i restaurats del Barri Antic on van molt joves per beure i menjar durant les nits del cap de setmana. Les persones consultades, mentre feien la cervesa o sopaven, asseguraven que aquest cap de setmana s’hi ha vist gent més jove, segurament perquè amb l’arribada del final de curs a batxillerat molts han tingut ganes de passar-ho bé. En tot cas, molts dels que tenen l’edat mínima per consumir alcohol van escollir els bars del Barri Antic per quedar amb els amics.

La responsable de la Vermuteria Santa Rita, Vicky Garcia, explica que «sempre hi ha hagut gent que ha anat al Barri Antic, però mentre no hi ha discoteques obertes costa més que marxin els clients», ja que no tenen locals on anar a passar la resta del dissabte. Creu que amb l’obertura dels locals d’oci nocturn, a partir de l dia 21 de juny, els clients continuaran anant als restaurants del Barri Antic, però potser «d’una forma més esglaonada».

«Tot i que la gent té ganes de festa, encara no em ve molt de gust anar a una discoteca. M’estimo més anar a un concert o escoltar música a l’aire lliure», explica per la seva banda, Alba González, de 24 anys, que feia divendres a la nit una cervesa amb amics a la plaça del Carme.

A la 1 de la matinada, els bars havien tancat, però encara hi havia joves amb ganes de gresca que es resistien a tocar el dos cap a casa. Hi tornaran. Tenen clar que la plaça Major és el punt de trobada.

Els bars creuen que l’oci nocturn no els prendrà clients

Compte enrere perquè l’oci nocturn torni a obrir i les nits del cap de setmana s’assemblin a les d’abans de la pandèmia. Aquest anunci no preocupa als responsables dels bars del centre històric de Manresa, que esperen tenir la mateixa quantitat de clients. Esperen, això sí, que no hi estiguin tanta estona com en les darreres setmanes. I és que a la 1 de la matinada hi ha clients que es resisteixen a marxar i encara volen una darrera copa. El dilluns 21 de juny, just abans de la revetlla de Sant Joan, és la data oficial perquè els qui volen sortir de festa puguin passar-ho bé a les pistes de ball; això sí, amb limitacions d’aforament i fins a les 3.30 h.