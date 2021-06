L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat un nou curs del projecte d’ocupació Tast d’Oficis +16. Ho va fer en l’acte de cloenda i lliurament de diplomes celebrat a l'Espai Jove Joan Amades. Aquest projecte, que ha celebrat la seva tercera edició, va adreçat a joves que es troben en una situació administrativa irregular. Amb aquesta iniciativa formativa han tingut l a possibilitat d'entrar en contacte amb tres entorns laborals ben diferents com són el món de la cuina, la perruqueria i l’apropament a l’ofici de paleta.

Aquest curs el projecte ha comptat amb la col·laboració del Gremi de Perruqueria, del xef Jordi Llobet i del docent de construcció Pere Ballesteros, els quals han portat els coneixements tècnics de les seves professions motivant als joves a descobrir aquests entorns laborals.

Els i les joves també han rebut formació en informàtica bàsica en les sessions impartides per Anna Cayuela, i també formació complementària en català i orientació laboral impartida pels tècnics municipals.

Un total de 30 joves han participat del projecte en un, dos o bé, els tres tastets oferts als joves. Cal destacar que en aquesta edició s’ha perseguit l’objectiu d’apropar l’alumnat amb diferents recursos formatius i laborals de la ciutat de Manresa per tal d’afavorir la seva inclusió social i/o formativa.

L’acte de cloenda hi van assistir les regidores d'Ocupació, Cristina Cruz Mas; Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina; i Joventut, Rosa M. Ortega Juncosa. Totes tres van fer un petit parlament encoratjant-los a seguir estudiant i formar-se. Seguidament, van poder conversar amb aquest alumnat sobre interessos i motivacions i tenir-ho en compte per futures edicions. A una de les sales de l’equipament es van mostrar tot el treball realitzat pels joves i un vídeo on es veia les fotografies que es van anar fent al llarg de la formació.

En aquest projecte han treballat tres serveis de l’Ajuntament de Manresa de manera molt coordinada: el Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO), el servei d’Espai Jove de Serveis Socials, i l’Oficina Jove de Bages