La mostra de la nova campanya del Voluntariat per la Llengua (VxL) es pot visitar a la biblioteca Ramon Vinyes de Berga, del 8 al 15 de juny, i al Casal Cívic de Berga, del 17 al 25 de juny.

Creada per la Direcció General de Política Lingüística, l’exposició forma part d’una campanya de promoció per animar la població a participar en el VxL, que consisteix a parlar català a través de la conversa i a crear parelles lingüístiques amb persones catalanoparlants voluntàries i aprenents d’aquesta llengua.

El VxL es du a terme a tot Catalunya i s’adapta fàcilment a tota mena d’àmbits, com ara el de la justícia. Des del Centre de Normalització Lingüística Montserrat es formen parelles lingüístiques al Centre Penitenciari Lledoners, on es preveu engegar una altra edició del programa a l’octubre. Per fer-ho, caldrà la col·laboració de persones voluntàries que vulguin participar-hi. Les persones interessades es poden adreçar a vxl.montserrat@cpnl.cat i als telèfons 93 872 17 07 i 634 75 78 68.