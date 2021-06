La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa es concentrarà avui a les 11 del matí davant la sucursal del BBVA del passeig de Pere III de Manresa.

L’acte s’ha organitzat amb motiu del Dia Mundial de Presa de consciència de l’abús i maltractament en la vellesa que se celebra demà. La Plataforma s’ha significat les darreres setmanes per denunciar el que considera un abús de les entitats bancàries i financeres amb la gent gran. Reclama atenció cara a cara, que no se’ls menystingui i que no se’ls obligui a utilitzar els caixers automàtics o serveis en línia quan hi ha molta gent gran que no ho sap fer o bé no les pot fer servir. Consideren, en definitiva, que s’ha deshumanitzat el servei.

L’entitat fins i tot va portar el tema al ple municipal del mes de gener passat. El consistori va aprovar per unanimitat de tots els grups una proposició en la qual l’Ajuntament de Manresa instava els bancs a «aturar el deteriorament de l’atenció al client. També més hores d’atenció al públic i que siguin més comprensibles. Els grups municipals van expressar, així mateix, la seva preocupació pel tancament d’oficines.