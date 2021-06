A partir d’aquest mateix dimarts el punt de vacunació poblacional del Palau Firal canviarà de lloc. Serà al mateix Palau Firal, però s’instal·larà a la sala d’actes, uns metres més enllà d’on és ara. El canvi respon a les queixes del personal sanitari que es fa càrrec de l’administració del fàrmac a causa de la calor que hi fa -el medicament es dispensa al segon pis de l’equipament i sota teulada mateix- fet que també hauria produït alguns desmais entre la gent que s’anava a vacunar.

També es va denunciar que quan plou hi ha degoters. Davant aquesta situació Salut s’havia arribat a plantejar canviar el punt de vacunació i buscar-ne un de més idoni. Finalment s’ha resolt mantenir-lo al Palau Firal, però en altres dependències.

Totes aquestes circumstàncies, lligat al fet que l’última setmana i les dues o tres properes es preveu que la vacunació arribi a xifres rècords -la setmana passada es van administrar més de 12.000 dosis davant les 3.000 que es dispensaven un mes enrere- ha fet que s’opti per canviar l’espai físic de vacunació. No s’ha cregut convenient deixar el Palau Firal tenint en compte que hi ha molta gent que ja té reserva feta per rebre el fàrmac i perquè es considera que es tracta d’un punt de vacunació consolidat.

El compromís és que en el termini d’un mes es duguin a terme treballs per adequar la sala on es feien les injeccions fins ara, amb una nova climatització i les reparacions adients per poder continuar la campanya. Per aquest motiu responsables de Salut i de l’Ajuntament de Manresa, van visitar l’espai dies enrere i van acordar què s’hi havia de fer.

La previsió és que aquest dimarts al matí tot estigui a punt per continuar la campanya de vacunació a la sala d’actes del Palau Firal. El circuit que hauran de seguir les persones que hagin de rebre el fàrmac serà el mateix que fins ara. S’hi accedeix des de la passera que hi ha a l’aparcament superior del Palau Firal. La sala d’actes és a l’espai d’oficines del Govern català. Entre altres hi ha la de la delegació del Govern a la Catalunya central.

La setmana passada es va batre el rècord de vacunacions al Palau Firal. Es van dispensar més de 12.200 dosis, xifra que es preveu mantenir i fins i tot augmentar les pròximes dues o tres setmanes com a mínim. Hi ha estoc, sobretot de Pfizer, i a més a més n’arriben més. Aquest fet va provocar que fins i tot s’obrís diumenge. El cap de setmana que ve també és previst que el Palau Firal, que és obert de les 9 del matí a les 8 del vespre a un ritme de més de 270 vacunes a l’hora, també estigui obert dissabte i diumenge al matí.