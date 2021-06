La tercera caminada conscient de la Travessa cap al 2022, emmarcada en l'àmbit Silenci, serà una caminada fins a l'hort del Convent de les Caputxines de Manresa (carrer Talamanca, 5-7). Aquesta tercera caminada conscient tindrà lloc el dimecres 16 de juny. Se sortirà a les 7 de la tarda de la plaça Major de Manresa i acabarà a l'hort del Convent de les Caputxines de Manresa. En aquesta ocasió, comptarà amb la col·laboració de l'Escola Agrària, i, en concret, del professor i exdirector del centre, Ton Armengol.

Per una altra banda, la propera activitat, emmarcada en l'àmbit Paraula, serà una reunió final dels grups d'aprofundiment de l'àmbit Terra. Tindrà lloc el dissabte 19 de juny, de 10 a 13 hores, al Convent de les Caputxines de Manresa (c. Talamanca, 5-7). Els grups d'aprofundiment són grups de treball de diferents entitats o persones individuals que reflexionen a l’entorn de les xerrades que es porten a terme a la Travessa cap al 2022 en els àmbits Terra, Humà i Transcendent. En aquesta ocasió, es presentaran les conclusions finals dels diferents grups d'aprofundiment en l'àmbit Terra i comptarà amb la presència dels relators dels tres àmbits.

Per participar a la caminada conscient i la resta d'activitats de la Travessa cap al 2022 es pot fer la inscripció a través de la pàgina web www.travessa2022.cat

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d'actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web a www.inspiracio2022.cat.