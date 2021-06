Quan encara falten uns dies per acomiadar la primavera, la Catalunya Central està registrant temperatures de ple estiu i més pròpies de juliol i agost que de mitjans de juny. Després d’un cap de setmana de calor intensa i amb els termòmetres cap amunt, ahir van arribar al seu punt màxim, amb valors superiors als 35 graus a la majoria d’observatoris del Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat, però també en algunes poblacions el Solsonès i l’Alt Urgell. Artés, amb 38,3 graus, va marcar la màxima de les comarques centrals i va ser la més alta de tot Catalunya després de Seròs (39,2 graus) i dues altres poblacions del Pal de Lleida, segons fonts del Servei Meteorològic de Catalunya.

La calor ja es va deixar notar a mig matí, i ben aviat el municipi que assolia la màxima de tot Catalunya era Sant Salvador de Guardiola, amb 36,4 graus cap a la 1 del migdia. El termòmetre encara es va enfilar més, per sobre de 37 graus, però la forta calor que es va imposar a la plana de Lleida i també en municipis de la pròpia Catalunya Central, el van fer decaure del rànquing.

I és que, a banda d’Artés i Sant Salvador de Guardiola, els termòmetres també es van enfilar en poblacions com Martorell (37,9 graus), Sant Esteve Sesrovires o Olesa (37,8 en tots dos casos), i per sobre dels 36 graus a molts altres observatoris com Oliana (36,7), Súria i Solsona (36,6), o Manresa, amb 36,3 (vegeu més informació a la pàgina següent).

Els valors d’ahir superen amb escreix les temperatures habituals per l’època. A Manresa mateix, la temperatura mitjana aquests primers quinze dies de mes se situa enguany al voltant dels 23 graus, quan la mitjana de tot el juny és de poc més de 21. De fet, la calor ha estat intensa tot el que portem de mes, però la temperatura s’ha enfilat especialment durant la darrera setmana, fins al punt que en la majoria d’observatoris ahir les màximes eren entre 7 i 8 graus superiors (o fins i tot més en alguns casos) que dilluns de la setmana passada.

Les mínimes també s’han enfilat més de l’habitual les darreres nits, i tant diumenge com ahir es van situar entre 15 i 20 graus (o fins i tot per sobre en alguns casos). A l’observatori de Pujalt, per exemple, durant la matinada de diumenge a dilluns, el termòmetre no va baixar dels 21,3 graus, la temperatura mínima més alta registrada en aquesta estació durant la primera quinzena de juny des que va començar a recollir dades meteorològiques el 2004. Per altra banda, i tot i ser elevades per l’època, les mínimes més baixes d’ahir a Catalunya (segons el Meteocat) també es van registrar a les comarques centrals, amb 8,7 graus a Das, els 12,2 de Guardiola de Berguedà, o els 12,5 de Puigcerdà.