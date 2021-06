La pujada de les temperatures a la Catalunya central ha incrementat la demanada de productes de ventilació. Ahir, abans de les 10 del matí, clients feien cua a la porta de la botiga d'electrodomèstics Milar per comprar ventiladors. «La venda ha pujat un 80% respecte la setmana passada. S’ha notat l’increment de la demanda des de dissabte», explica el venedor de Milar, Jordi Novau.

La calor també ha portat més activitat els darrers dies a Expert Juanola Photomaton. «Des de divendres hi ha hagut molta venda, de fet hem hagut de demanar més productes de ventilació», explica Llorenç Juanola, gerent de l’establiment.

A més a més destaca un canvi de tendència entre els compradors. «Arran de la pandèmia la gent ha optat per instal·lar aires condicionats a casa. La incertesa de no saber si es podria viatjar ha fet que molta gent s'hagi preparat per passar més temps a casa», comenta Juanola.

La responsable de la secció de ventilació d’electrodomèstics Márquez, Noelia González, reitera que des del cap de setmana passat ha augmentat la demanda i adverteix que «ha de créixer encara més».

Alguns botiguers indiquen que la demanda encara es ressent i que no assoleix nivells d’altres anys. «Els manresans es gasten els diners en altres coses», comenta el venedor de Miró, Àngel Cacela.