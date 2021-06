L’arrencada del juny a Manresa és de les més tòrrides dels darrers vint anys

Les altes temperatures d’aquests dies estan deixant alguns rècords a Manresa, on feia temps que no es vivia una primera meitat de juny tant calorosa com la d’aquest any. Els 36,3 graus que es van registrar ahir a la ciutat (segons el Camp d’Aprenentatge del Bages, que pren de referència l’Agència Estatal de Meteorologia) són la xifra més elevada dels darrers 18 anys durant la primera quinzena de mes. El mateix dia del 2003, els termòmetres a Manresa es van enfilar 3 dècimes més que ahir.

La calor s’ha fet notar especialment des del cap de setmana, però ha estat persistent i més elevada de l’habitual per l’època des de començament de mes, amb màximes que s’acostaven als 30 graus durant la primera setmana i que no han baixat d’aquesta xifra des del dia 8, dimarts de la setmana passada.

Això ha fet enfilar la temperatura mitjana de les màximes a la capital del Bages, que en aquesta primera quinzena de mes se situa al voltant dels 30,5 graus, quan l’habitual i tenint en compte tot el mes sencer és que aquesta mitjana voregi els 28 graus. És per això que no trobem temperatures tan extremes com la d’ahir en aquesta època de l’any perquè són més pròpies del juliol o començament d’agost. Tant és així, que ni tan sols a final de juny és habitual superar els 35 graus a Manresa. Va ser excepcional el 2019, en què a la ciutat es va arribar a 42,1 graus el dia 29, i entre 37 i 38 els dies anteriors i posteriors. El 2017 també trobem una excepció el 22 de juny, en què es van assolir 36,9 graus, i des d’aleshores ens hauríem de remuntar fins el 2003 per trobar temperatures tan altes. Aquell any, entre el 20 i el 22 de juny la temperatura va pujar fins als 37 i 38 graus.

Les altes temperatures contrasten amb un comiat molt sec de la primavera. Aquest mes de juny, a Manresa tan sols han caigut 2,9 litres per metre quadrat en dos dies separats. L’any passat (en tot el mes sencer), se’n van registrar 70,3, i també s’està lluny dels 101 litres del 2012 o dels 117,2 del 2008. En canvi, va ser especialment sec el juny del 2006, amb només 0,4 litres, i més recentment el 2013 (12,2), el 2016 (8,6) i el 2017 (11,9 litres).