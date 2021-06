La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa es va concentrar ahir al matí davant de la sucursal del BBVA al passeig de Pere III. Entre d’altres, demanen que els bancs no tanquin sucursals i poder realitzar tràmits en qualsevol agència i no obligatòriament a l’originària; que no se’ls obligui a utilitzar caixers automàtics o serveis en línia poc entenedors i de lletra petita, i que no els cobrin comissions per les operacions pròpies.