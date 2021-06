Fem Manresa porta al Ple de dijous una moció per a la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, arran de la campanya impulsada per Sàpiens #NoErenBruixes.

Fem argumenta que la cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones han estat sotmeses al llarg de la història: al segle XV, en una societat impregnada per la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar com a membres d’una organització criminal liderada pel mateix diable.

A Manresa es van processar diverses dones en diferents moments històrics i per diferents tribunals inquisitorials (com es pot consultar al mapa de la web): Joana i Constança, jutjades pel Tribunal inquisitorial de Barcelona el 1479; dues dones jutjades pel Sant Ofici de la Inquisició de Barcelona: Aldonça Solera (1606), la causa de la qual va ser desestimada, i Magdalena Pobla i Torrens jutjada el 1636 i que va ser absolta amb una advertència; i diverses dones de Manresa van ser jutjades pel batlle del municipi entre el 1618 i el 1619, i almenys una va morir a la forca.

La moció demana reconèixer les acusades i condemnades com a víctimes innocents, promoure accions per donar a conèixer la cacera de bruixes a la població (especialment entre infants i joves amb tallers a escoles i instituts), així com encarregar a la Comissió de Treball de Nomenclàtor que inclogui els noms de les dones condemnades per bruixeria del municipi, com a exercici de reparació històrica i de feminització dels noms dels carrers.

"Despropòsit" amb el preu de la llum

En una altra moció Fem rebutja la pujada del preu de l’electricitat, sobretot atenent a les darreres pujades de preu dutes a terme fa menys de dues setmanes, i titlla la nova tarifació de “despropòsit” perquè es diu a les famílies que perquè no s’encareixi de forma desproporcionada la tarifa s'ha de posar la rentadora o el rentaplats a la nit, sense tenir en compte el que suposa aquesta mesura per la conciliació, l'empitjorament de la qualitat de vida, en especial de les dones que són qui en gran part assumeixen la càrrega de les tasques domèstiques, i sense tenir en compte tampoc la convivència amb el veïnat del bloc o els problemes associats als sorolls.

Des de la candidatura municipalista apunten que no es pot situar el pes de la transició energètica exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania i senyalen la necessitat de comptar amb un pla “Manresa verda”, de la mateixa manera que es compta amb un pla de mobilitat o amb un pla d’habitatge, que permeti entre moltes altres coses definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat i controlat per la ciutadania.

En aquesta mateixa moció també demanen adquirir el compromís de treballar per municipalitzar la xarxa de distribució elèctrica, com a únic garant d’una transició energètica justa i que beneficiï a la ciutadania.