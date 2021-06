El feminisme de debò, el més actiu, és que les dones visquin la vida segons la seva elecció. És la reflexió que va fer la doctora en enginyeria industrial Maria Dolors Riera a l’hora de rebre el primer premi Rosa Argelaguet Isanta, que es va lliurar ahir a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.

El guardó té diversos objectius. Per una banda reconèixer la trajectòria professional en l’àmbit científic d’una dona del territori; homenatjar Argelaguet, directora de la UPC a Manresa que va morir de forma sobtada el gener de l’any passat; i, sobretot, despertar vocacions científiques entre les joves. Aquest és el compromís.

Riera va expressar el seu agraïment per la distinció, va recordar la «vitalitat encomanadissa» d’Argelaguet i va mostrar la seva esperança que cada cop més dones s’interessin per les enginyeries. «A mi em costa d’entendre, perquè m’agrada». Va recordar com fa gairebé 50 anys enrere «un dia vaig anar amb els pares a la que llavors era l’Escola de Mines. Era l’única noia. Això va crear certa preocupació a casa, però va durar dos dies. I fins ara».

L’acte el va presidir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi va assistir el nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo, en el que va ser la seva primera visita oficial a la ciutat. Crespo va recordar Argelaguet i va dir d’ella que «feia que passessin coses. Més enllà de ser una líder en tecnologia, era una líder social, i això no és fàcil de trobar. Hem de convèncer a les noies que això és possible».

En nom de la família de Rosa Argelaguet, la seva filla Laia Llenas va recordar que era una «ferma defensora de la figura de la dona enginyera. Ens fa feliços que hagi deixat empremta i que es pugui recordar la seva figura i el seu llegat», va dir emocionada.

L’alcalde Aloy va cloure l’acte i va destacar que es tracta d’un premi «en clau femenina. Tot allò que sigui reconèixer mèrits de dones científiques i visibilitzar el seu talent és important per fer néixer noves vocacions», va assegurar.

Al lliurament del premi també hi va intervenir la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz.