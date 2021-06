Segona setmana sense víctimes mortals a causa de l’epidèmia als centres assistencials de Manresa. Feia 9 mesos que no passava. Cal remuntar-se a les setmanes del 15 i del 22 de setembre per trobar una situació com aquesta: catorze dies en què la covid-19 no ha fet la ferida de l’epidèmia més gran.

Hores d’ara, l’Hospital de Sant Andreu continua, igual que la setmana passada, sense cap ingressat per covid-19. A Sant Andreu les xifres continuen aturades en 125 defuncions, 16 de les quals sense PCR positiva; 162 altes i cap ingressat, hores d’ara, per coronavirus.

Pel que fa a la Fundació Althaia es manté en 312 defuncions i ha arribat a les 2.545 altes. Hores d’ara té 11 ingressats, dels quals 4 a l’UCI.

Si aquesta mínima afectació de l’epidèmia es manté i la setmana que ve tampoc s’ha de lamentar víctimes mortals als centres assistencials de la ciutat caldrà retrocedir un any sencer per trobar una situació similar.

Fa 1 any s’obria el període de temps més llarg en tota l’epidèmia sense víctimes mortals. Van ser sis setmanes sense morts per covid-19 entre el 9 de juny i el 14 de juliol.

Si això continua així caldrà sumar sis recomptes setmanals consecutius perquè les xifres mostrin la mínima afectació que va quedar registrada l’any passat. En aquest cas amb l’esperança fonamentada que quan acabi l’estiu no hi hagi una remuntada de casos, donat que una part molt significativa de la població ja estarà vacunada.

Per trobar un nombre inferior al de les 11 persones ingressades per covid-19 quer hi havia ahir cal remuntar-se al 10 de setembre de l’any passat. Són nou mesos, el mateix període que cal retrocedir per trobar una afectació similar a l’actual pel que fa a l’absència de víctimes mortals.

Tot i que per una cosa i l’altra es pot mantenir que l’afectació de l’epidèmia és baixa, això no vol dir que sigui nul·la. Les quatre persones que es troben a la unitat de cures intensives de l’hospital Sant Joan de Déu i les disset altes donades durant la darrera setmana mostren que l’afectació es manté, encara que en uns nivells molt més baixos que en altres períodes i, a més, amb la perspectiva que es mantingui així o encara millor quan passi l’estiu.

Si l’any passat va quedar demostrada l’estacionalitat de l’afectació de la pandèmia amb un estiu amb xifres baixes d’afectació, enguany hauria d’arribar la tardor sense que això impliqui un augment de casos.

Sigui com sigui, onze persones ingressades per coronavirus en els centres assistencials de la ciutat i dues setmanes sense víctimes mortals són indicadors que criden a l’optimisme i no tenen res a veure amb les dates gens llunyanes en les quals es produïen morts gairebé diàriament, com va passar la setmana de l’onze de maig, el mes passat.