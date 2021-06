En el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades, la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa ha organitzat per aquest divendres, dia 18 de juny, a les 7 de la tarda, una taula rodona per parlar sobre la situació actual a Palestina i Colòmbia. L’objectiu d’aquesta activitat és posar de manifest l'exili provocat pels conflictes que hi tenen lloc. L’acte tancarà la campanya Dret al Refugi, Qüestió de Justícia.

La primera intervenció anirà a càrrec de l’escriptor i redactor d'internacional dels serveis informatius de TV3 especialitzat en Orient Mitjà Joan Roura. Des de l’any 1982 ha cobert, entre altres conflictes, l'araboisraelià, la guerra de l'Iraq, la del Líban, la revolta egípcia de 2011 i l'actual conflicte a Síria. Roura, que va ser reconegut amb la menció especial Mitjans de Comunicació de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, se centrarà en les vulneracions de drets que l'estat d'Israel porta a terme a Cisjordània i la Franja de Gaza.

Luz Marina Hache, defensora dels Drets Humans, serà l’encarregada de parlar sobre la situació actual a Colòmbia. Hache va participar en la creació del Movimiento de Víctimas de Crímenes Estado (MOVICE), que tenia per objectiu reivindicar i denunciar les víctimes de crims comesos per l’estat. Actualment, forma part del Programa de Protecció de Defensores dels Drets Humans gestionat pel CCAR a través del Col·lectiu Maloka.

La segona part de la jornada inclourà un recital poètic coordinat per l’entitat catalana Acció Internacional per la Pau (IAP) a través del seu projecte Acompanyament Poètic. A més a més, hi haurà un micro obert per si alguna persona assistent vol llegir algun text. L'acte es clourà amb una actuació musical d’Oriol Barri.

Aquest acte de sensibilització està relacionat amb l’aprovació de la proposició de condemna a la repressió a Colòmbia i la moció d'urgència de suport al poble palestí i de denúncia als atacs per part de les forces israelianes al ple de l’Ajuntament del passat 20 de maig.

La taula rodona està organitzada per la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les persones interessades a assistir-hi es poden inscriure enviant un correu electrònic a aquesta adreça.

La façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de blau

La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de blau aquest dissabte, de les 21.26 a les 22.30 h, per commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que se celebra diumenge 20 de juny arreu del món. Amb aquesta acció, el consistori manresà de suma a la petició realitzada per l’Oficina d’ACNUR a l’estat espanyol perquè s’il·lumini edificis emblemàtics la nit del 19 al 20 de juny, vigília de la celebració, com a mostra de solidaritat cap als gairebé 80 milions de persones desplaçades al món a causa de la violència, la guerra i la persecució.

La il·luminació de la façana és una acció més que completa la programació que se celebra aquesta setmana a la ciutat amb motiu d’aquesta commemoració.