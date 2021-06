El projecte museogràfic del nou Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, a l’antic col·legi de Sant Ignasi, ha acabat a mans del jutge. L’equip que va impugnar la decisió del jurat qualificador d’atorgar la iniciativa a l’empresa barcelonina Croquis, ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra l’Ajuntament de Manresa.

A la denúncia Produccions Culturals Transversal, que també va optar al contracte, demana que es tingui en compte la impugnació al concurs que va presentar un cop es va fer públic el resultat, impugnació que el govern municipal va tombar argumentant que s’havia presentat fora de termini. També sol·licita que se suspengui el procediment.

Transversal va denunciar que Croquis hauria falsejat el currículum de mèrits per poder optar al concurs, que finalment va guanyar, i que s’hauria atribuït projectes museogràfics d’altres equips (veure Regió7 del 9 de juny). Consultats per aquest diari, responsables de la firma van declinar fer cap declaració, Tant sols que són els legítims adjudicataris i que tota la informació que van aportar es pot demostrar.

El Museu del Barroc de Catalunya és un projecte que s’acosta al milió d’euros i que ha de tenir abast nacional. Anirà a l’antic col·legi de Sant Ignasi -a l’actual Museu Comarcal-, edifici que està en plenes obres de rehabilitació. El disseny, bàsicament el contingut i l’estil, i la direcció de la seva execució tenen un pressupost de poc més de 100.000 euros.

Cronologia

El concurs per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, però, s’ha enredat amb impugnacions, recursos i ara el contenciós. El procediment es va convocar el juliol passat. S’hi van presentar 14 equips. No havien de presentar cap avantprojecte, sinó un currículum de mèrits.

El 3 de novembre la Junta de Govern Local en va seleccionar quatre, a qui es va convidar a a presentar una proposta. Van ser Varis Arquitectes; Croquis; Transversal i Playmedia. El 20 de novembre i després de la valoració del jurat, es va seleccionar com a guanyadora Croquis. I van començar els problemes.

Transversal va denunciar públicament que la firma barcelonina hauria falsejat el seu currículum. Li van atorgar punts per projectes que hauria executat, però no dissenyat, segons la mateixa denúncia. Va presentar recurs i la Junta de Govern del passat 8 de juny va decidir no admetre’l amb l’argument que s’havia presentat fora de temps. Ara ha decidit recórrer contra aquesta decisió als jutjats amb el contenciós-administratiu.

Contra tot el concurs

Transversal argumenta que la impugnació es va presentar contra l’acord del 20 d’abril que va seleccionar el guanyador, tot i que s’il·lustrava amb els criteris seguits a la primera fase del concurs, «viciats de nul·litat». Considera que al no admetre a tràmit el recurs «l’Ajuntament eludeix pronunciar-se sobre la vergonyant i palmària realitat que el resultat del concurs ha estat basat en falsedats i arbitrarietats fruit d’incompetència o connivència d’algun o alguns membres del jurat».

El responsable de Transversal, Eudald Tomasa, assegura al respecte que el recurs no era «extemporani» perquè «el que fem és impugnar tot el concurs, no només la primera fase. Si la primera fase es va fer malament, la segona n’està contaminada i viciada. És lícit que recorrem el concurs en la seva globalitat, a partir de la resolució del 20 d’abril», és quan es va seleccionar Croquis.

Prevaricació?

Segons Tomasa, l’actitud de l’Ajuntament de Manresa no s’entén. «No entenem perquè volen negar amb argúcies legals el que és un frau amb totes les lletres. Pot ser perquè amaguen un acte de prevaricació?», es demana. «Perquè hi ha molts elements que farien pensar en un comportament prevaricador a l’hora d’introduir a la primera fase el concurs dos equips no consistents: Croquis i Playmedia». Segons l’opinió de Tomasa, no complirien els requisits per participar al concurs.

L’Ajuntament de Manresa va desestimar la impugnació de Transversal amb l’argument que tot i que feia referència a l’acord del 20 d’abril, «resulta evident que l’acte objecte d’impugnació» és la selecció de les empreses convidades a presentar propostes que es va fer el novembre. Recorda que aleshores cap de les altres tres empreses que en van quedar a fora no van presentar cap recurs administratiu o per la via contenciosa. Fer-ho fora de temps significaria que qualsevol dels 14 equips de la primera fase tindria un marge il·limitat per impugnar», i això causaria «indefensió» per l’Ajuntament, diu.