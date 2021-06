El grup d’Alcohòlics Anònims de Manresa ha convocat per dissabte una reunió oberta a tothom per donar a conèixer la seva tasca a la Catalunya Central. La trobada, que s’emmarca en la campanya de difusió de l’entitat en motiu dels 86 anys d’ençà la seva creació, tindrà lloc a dos quarts de 6 de la tarda al local on habitualment celebren les reunions, a la parròquia del barri de la Balconada. Els membres del grup de Manresa asseguren que les persones amb problemes d’addiccions ho han passat realment malament durant la pandèmia i per aquest motiu creuen convenient explicar en què consisteixen les reunions que porten a terme setmanalment i com ajuden als seus participants a superar l'alcoholisme i a no recaure en la beguda.