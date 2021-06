Òmnium Bages-Moianès tancarà la campanya de recollida de signatures per l’amnistia, que s’acabarà a final de mes, amb la taula rodona Amnistia. Fem-nos lliures. Es farà demà, a les 7 de la tarda, a la Plana de l’Om, a l’exterior, amb la participació de Benet Salellas, advocat de l’equip de defensa de Jordi Cuixart, i de Xavier Antich, filòsof i membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. La periodista Nia Escolà conduirà l’acte. A la mateixa plaça hi haurà una parada de recollida de signatures per l’amnistia. En cas de mal temps, la taula rodona es farà a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om. L’aforament és limitat, però no cal inscripció prèvia.