Fem Manresa presentarà de forma urgent al ple municipal d'aquesta tarda una moció de condemna a la sentència de cinc anys de presó dictada ahir, dia 16 de juny, contra el jove militant Marcel Vivet i Regalón per l’Audiència Provincial per desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions lleus per haver assistit a la Concentració del Holi contra Jusapol.

El text presentat, explica Fem, "pretén expressar i traslladar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Manresa a Marcel Vivet i a la seva família per tot el patiment i danys que es deriven d’una condemna que només busca escarmentar a tots aquells que lluiten per defensar els drets fonamentals i aspiracions nacionals".

Des de la candidatura denuncien que "la postura del govern de la Generalitat ha acabat donant lloc a la condemna de cinc anys de presó per 'atemptat contra un agent de l’autoritat' dictada sense cap imatge gràfica que ho acrediti, com reconeix la sentència. I en el text presentat expliciten que l’únic delicte d’en Marcel és haver participat d’una manifestació antifeixista".

A més a més, la moció demana exigir a la Generalitat que acati de forma immediata l’acord pres amb la CUP i Guanyem: "Retirada de les acusacions particulars contra participants en mobilitzacions socials i polítiques, exceptuant aquelles on hi hagi lesions a agents acreditades amb certificat mèdic. En les actuacions actuals i futures, la personació de la Generalitat es limitarà als casos de lesions acreditades, si s’escau, i es centrarà en el rescabalament de la responsabilitat civil en casos de lesions no lleus.”