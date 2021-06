Els busos urbans que donen servei als barris de Manresa incrementaran l’horari i la freqüència de pas aquest estiu. Els canvis entraran en vigor a partir de divendres 25 de juny, coincidint amb la temporada de dies no lectius (no escolars). L’objectiu de la mesura és millorar la mobilitat de la ciutat i fomentar l’ús del transport públic, oferint una millor connexió entre barris i entre aquests i el centre de la ciutat. Avui es portarà a aprovació del ple la modificació del contracte per fer efectius els canvis.

Fins ara, en els dies no lectius, al no haver-hi les escoles obertes, totes les línies veien reduït el seu servei, en alguns casos modificant-se les freqüències de pas i en altres reduint expedicions. Aquest fet havia generat queixes d’usuaris habituals que fan servir el bus urbà per anar a treballar, i que no podien gaudir de la mateixa qualitat del servei, i fins i tot en algun cas havien hagut de trobar algun altre mitjà de transport per anar a la feina.

Amb l’ampliació d’horari de la temporada de no lectius (estiu, Nadal i Setmana Santa), s’espera poder incrementar el nombre d’usuaris que fan servir el transport públic en els seus desplaçaments habituals per la ciutat.

Millora del servei als barris

La Línia 4 (que cobreix els barris de la Font, Valldaura i Vic-Remei) i la Línia 5 (Sant Pau, Dolors, Pujada Roja i Viladordis) milloren el servei els dies no lectius. Abans tenien un servei de 10 hores en dos trams: 5 hores al matí i 5 hores a la tarda, amb un tall de dues hores al migdia. Ara, no tindran aquest tall de servei al migdia, i mantindran la freqüència habitual de pas de cada línia. Així mateix, el servei començarà més d’hora, a les 7.20 h en lloc de les 8.40 h a la Línia 4, i a les 7 h en lloc de les 9 h a la Línia 5, igual que els dies lectius.

La Línia 1 millora el servei els dies no lectius i dissabtes, començant la freqüència de 15 minuts a les 10.20 del matí (abans era a les 11), per tal de cobrir la demanda que és més alta a partir d’aquesta hora. Abans la freqüència era de 20 minuts.

La Línia 8 Perimetral es modifica els dissabtes. Fins ara, el servei s’iniciava a les 5.20h amb una freqüència d’una hora fins a les 8.15 h, quan s’iniciava la freqüència de 30 minuts. Ara, l’inici de la freqüència de 30 minuts s’avança una hora. Per tant, des de les 7.15 h ja hi haurà un bus cada mitja hora.

Els horaris, també a través de codis QR

Per tal d’informar de les millores, es canviaran els vinils de les marquesines i de les parades on hi ha els plànols i els horaris de les línies. S’inclourà com a novetat un codi QR per tal de donar informació del temps de pas dels busos d’una forma més àgil a través de l’aplicació de ManresaBus. També es farà una campanya de comunicació per tal de fer difusió dels canvis.