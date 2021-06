El febrer del 2015 va obrir portes a Manresa la seu fixa del Banc de Sang, que, a banda de rebre donants de sang i de plasma i d’inscriure les persones que ho vulguin al registre internacional de donants de medul·la òssia, també atén les dones que volen donar llet materna perquè els en sobra. D’ençà que va obrir, hi han anat 88 dones per fer aquesta donació, segons informació aportada pel Banc de Sang. A banda, 28 dones més ho han fet en campanyes de donació organitzades a Súria i al centre cultural el Casino de Manresa. En total, al Bages n’han donat 110.

Justament a finals de l’any passat hi va haver a l’Hospital Sant Joan de Déu la primera donació de llet materna a un infant prematur. Aquesta llet està pensada per ajudar a nadons que han nascut amb menys de 32 setmanes i amb un pes per sota d’1,5 quilos en alguna de les maternitats catalanes, i que han hagut de passar setmanes a la incubadora abans de poder tornar a casa. Són nadons prematurs d’alt risc, que se’n diu.

Derivats a altres centres

Quan són infants amb les característiques per ser considerats d’alt risc, es deriven a l’Hospital Vall d’Hebron i a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, de manera que quan tornen a Manresa ja els pot alletar directament la seva mare. Hi va haver el cas, però, d’un infant que entrava dins d’aquest perfil que, com que es va veure que evolucionava mot bé, es va quedar a l’hospital manresà i per al qual es va fer una sol·licitud de llet materna al Banc de Sang per primer vegada.

El mes passat el Banc de Llet de Catalunya va celebrar el desè aniversari coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. En una dècada s’han recollit gairebé 10.000 litres de llet de més de 5.000 mares donants que han ajudat a sobreviure a 4.300 nadons prematurs d’alt risc.

Recollida a domicili

En el cas de Manresa, el que han de fer les mares és adreçar-se a la seu fixa, al passadís exterior abans de les consultes externes de l’Hospital Sant Joan de Déu. Allà, els faran una analítica, hauran de respondre un qüestionari, les informaran del procediment i els donaran una bossa amb el tirallet per fer l’extracció i els pots per guardar-la. A posteriori, un cop l’analítica confirmi que és tot correcte, el Banc de Sang de Barcelona es posa en contacte amb elles per anar a recollir la llet al seu domicili per posar-la a disposició des del Banc de Llet Materna als infants que la necessitin.