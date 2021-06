El ple municipal de l’Ajuntament de Manresa s'ha obert amb la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó Massó, que ha presentat l'informe que recull les queixes i consultes tramitades a la ciutat durant l’any 2020. La visita s’inscriu en el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Síndic signat l’octubre del 2017.

L’assistència del Síndic de Greuges al ple municipal és un dels acords del conveni signat el 18 d’octubre de 2017 amb l’Ajuntament, per reforçar els serveis que ofereix a la ciutadania de Manresa. Segons aquest conveni, l’equip del Síndic és comprometia a fer un mínim de quatre visites anuals a la ciutat i dur a terme un informe anual sobre les seves actuacions a la ciutat. En el conveni també es preveia aquesta visita al Ple Municipal, i el Síndic també es comprometia a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes.

Cal recordar que el 17 de novembre de l’any passat, el Síndic Greuges ja va presentar davant del ple municipal els informes corresponents als anys 2018 i 2019.

La propera atenció a la ciutadania de Manresa per l’equip del Síndic serà el dilluns 21 de juny. El contacte es realitzarà per via telemàtica, per trucada o videotrucada. Per concertar l'entrevista cal fer-ho prèviament trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l'adreça electrònica sindic@sindic.cat.