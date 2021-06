El soterrament dels FGC unirà el Guimerà amb carretera de Santpedor

De l’actual Baixador dels Catalans del carrer 1 de Maig de Manresa partirà en el futur un nou carrer arbrat que passarà pel carrer Cerdanya -el que hi ha tocant darrera el col·legi Bages- creuarà el Séquia i arribarà a la carretera de Santpedor. De forma que hi haurà un enllaç directe des de la prolongació del carrer Guimerà fins a la carretera de Santpedor passant per l’actual Carrasco i Formiguera.

Serà un dels efectes col·laterals del soterrament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat, els Catalans, entre Manresa Alta i l’esmentat Baixador. L’estació, l’actual traçat del tren, el viaducte del carrer Aragó o el pont que passa pel Camps i Fabrés passaran a la història si prospera la iniciativa, que suposarà la construcció d’una nova estació o bé a l’actual plaça Espanya o bé a la de les Oques. Això encara està per decidir.

Alliberar espai

L’objectiu de l’obra, que costarà entre 40 i 60 milions, no és tan el soterrament en sí, sinó minimitzar o eliminar directament la barrera física que suposen les vies del tren al seu pas pel nucli urbà i alliberar, així, espai per a desenvolupar nous projectes urbanístics. Ara estan lligats de mans i peus pel pas del tren. Un exemple. Per l’actual avinguda Universitària de Manresa hi passava, fa poc més de 20 anys, el tren de potassa de Súria. Ara és un dels principals accessos d’entrada i sortida de Manresa, amb connexió directe a l’eix Transversal a més a més d’acollir el gruix del campus universitari de la ciutat.

Amb el soterrament de la línia dels Catalans -en el cas de l’avinguda Universitària no es va soterrar sinó eliminar directament- l’objectiu és similar. La simulació de com podria quedar mostra com el nlu carrer passa per l’actual traçat de les vies del tren i els espais que allibera. La imatge forma part de l’audiovisual que es va presentar durant la sessió pública que es va celebrar per exposar un projecte que no ha generat consensos.

Una apreciació. A l’obra no hi haurà cap tuneladora que foradi el terra, sinó que es rebaixarà el terreny per fer una trinxera que posteriorment es cobrirà.

El nou carrer començaria on actualment hi ha el Baixador dels Catalans, al carrer 1 de Maig, tocant al Carrasco i Formiguera. El viaducte del carrer Aragó que sosté les vies i l’estació anirà a terra. Actualment aquest carrer acaba en un mur i va a parar a un solar habilitat perquè hi juguin gossos. S’ajuntaria amb el de Cerdanya Cerdanya i creuaria el Séquia – on hi ha un petit tram de les vies soterrades- i arribaria fins a la carretera de Santpedor. Amb la simulació (veure les imatges ) fins i tot s’han imaginat nous edificis que hi podria haver al llarg de tot el recorregut.

D’avinguda a avinguda

Un altra canvi significatiu serà el del carrer Font del Gat. Parteix de l’avinguda de les Bases cruïlla amb avinguda Universitària, i ara acaba en un embut sota el pont del Camps i Fabrés. Amb la seva eliminació tindrà una continuïtat més definida cap a la plaça Onze de Setembre, de forma que es millorarà la connexió amb tota la zona de les Bases. Aquest eix quedaria més relligat ies podria anar d’avinguda, la Universitària, a avinguda, la nova.

Més canvis urbanístics. El projecte preveu que la nova estació dels Catalans es desplaci 200 metres més enllà. A la plaça Espanya o bé a la de la Font de les Oques. S’ha d’acabar de definir. La previsió és aprofitar-ho per millorar la plaça Espanya i el carrer Soler i March, i també els accessos al parc de Puigterrà des del Passeig i el carrer Circumval·lació.

Segons el govern de l’Ajuntament de Manresa, «tot plegat donarà una nova imatge a aquest sector, amb carrers amples, nous itineraris per a vianants, àmplies zones verdes i nous sectors de creixement i millora de la connectivitat, la mobilitat i del transport públic». És el que s’ha recreat amb imatges i també en un vídeo que es va presentar durant les sessions informatives públiques que va organitzar l’Ajuntament i FGC (veure Regió7 del 20 d’abril).

Projectes sense data

Tots aquests projectes urbanístics, però, van per llarg. D’entrada cal soterrar la línia del tren. Ferrocarrils ja ha adjudicat a l’empresa GPO Enginyeria i Arquitectura SLU l’estudi informatiu que permetrà decidir on ha d’anar la nova estació. És previst que estigui fet a finals d’any. Posteriorment s’haurà de redactar el projecte constructiu i treure a concurs l’obra. És previst que s’executi entre els anys 2023 i 2025, amb un pressupost d’entre 40 i 60 milions. La futura avinguda i les millores urbanístiques en tenen per temps, doncs.

El tram ja soterrat

Actualment la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat ja té un tram soterrat. Entrant a Manresa és al carrer del Peix, sota la bauma del sector de La Balconada, entre el convent de Santa Clara i La Cova.

La primera parada un cop entra a Manresa és la també estació soterrada de l’avinguda Francesc Macià amb carrer Viladordis. El trajecte es manté soterrat fins el carrer Sant Cristòfol, on ja apareix a cel obert fins a Manresa Alta, a l’estació d’autobusos, i al Baixador.

La millora del traçat de la línia dels Catalans a Manresa no s’acaba aquí. Té dues fases més. Igual que els nous projectes urbanístics que s’han de desenvolupar amb l’alliberament de terreny, no tenen data. Són una declaració d’intencions.

La segona fase consistira en la millora del traçat del tren entre el carrer Sant Cristòfol i el Pont de Ferro. No es preveu el soterrament de la línia, però sí el seu confinament. Quedarà més acotada, de forma que permetria alliberar terrenys del costat per completar el carrer Arquitecte Montagut al seu pas per la Font dels Capellans, carrer que podria trobar-se amb la futura avinguda dels Països Catalans que actualment s’està construint.

Més soterraments

El soterrament tornaria en una tercera fase. En aquest cas des del Pont de Ferro fins a Manresa Alta. També inclouria l’enfonsament de l’estació. El túnel del carrer Indústria passaria a la història perquè el tren passaria per sota. Es podria allargar el carrer Cerdanya, aquell que amb el primer soterrament acabarà a la carretera de Santpedor, i s’alliberaria espai per desenvolupar plans urbanístics al carrer Indústria i a la carretera de Vic, ara atenallats pel tren. A més a més el soterrament de Manresa Alta permetria replantejar l’actual estació d’autobusos. Tampoc no hi ha data.

Posats a fer, el projecte de soterrament dels Catalans també imagina que en un futur el ferrocarril pugui fer la funció de metro local amb parades al barri de Sant Pau, davant l’Hospital de Sant Joan de Déu, a l’entorn de la Fàbrica Nova, el barri de la Font, la Parada i l’Agulla amb el centre de la ciutat.

I posats a fer encara més, hi veuen la possibilitat de fer-hi un metro comarcal des de Sant Vicenç fins a Súria i Santpedor. És el que reivindiquen alguns grups i col·lectius de Manresa, que preferirien l’opció del metro comarcal abans que el soterrament de la línia entre Manresa Alta i el Baixador.