Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets del Col·lectiu LGTBI que se celebra el pròxim 28 de juny, es posarà en funcionament a Manresa la Unitat de Trànsit per atendre en tot allò que faci falta a les persones transsexuals. És previst que el primer any de servei atengui una quarantena de persones, segons les estimacions de Salut.

Els darrers tres anys un centenar de persones de la Regió Sanitària de la Catalunya central, l’àrea que abastarà la nova unitat, s’han tractat a Barcelona. Manresa serà la quarta ciutat de Catalunya amb un servei d’aquest tipus.

S’ha presentat aquest dijous al migdia al CAP Bages, que és on s’instal·larà. Concretament a la tercera planta de l’edifici, on hi ha el servei de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) que presten l’ICS i la Fundació Althaia. També es faran càrrec de la nova unitat.

S’ha volgut donar rellevància a la presentació. Hi han assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Teresa Sabater; la gerent de l’Institut Català de la Salut, Anna Forcada; el Director Assistencial d’Althaia, Ignasi Carrasco; la coordinadora de l’ASSIR, Mònia Mora; a més a més de les regidores de l’Ajuntament de Manresa Cristina Cruz i Mercè Tarragó, i responsables de Salut a les comarques centrals.

No caldrà derivació del metge per anar a la nova unitat. Es podrà demanar cita a través del correu electrònic transit.cc.ics@gencat.cat. Un professional d’atenció ciutadana derivarà la sol·licitud al professionals més adequat segons la necessitat que exposi. Hi ha ginecòlegs, llevadores, treballadores socials i administratius. El personal ja s’ha format.

A partir d’aquí se li farà l’acompanyament que necessiti. També a les famílies. En el moment que faci falta tractament quirúrgic es deriva altra volta a Barcelona perquè a Catalunya hi ha una llista única per aquest tipus d’intervencions. Per l’especialització que es requereix, només es fan a Bellvitge, el trias i Pujol i el Clínic.

Una altra de la funcions de la unitat és l’elaboració d’informes mèdics i psicològics, establerts per llei, per aconseguir el canvi de nom i sexe sentit en el DNI, tota mena de documents identificatius i informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el gènere sentit.

La unitat ha estat llargament reivindicada pel col·lectiu transsexual i LGTBI de les comarques centrals, que fins i tot ha organitzat concentracions per exigir-lo. S’havia d’haver posat en marxa fa tres anys, però problemes pressupostaris ho han impedit.