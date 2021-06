El llibre Josep Maria Mata Perelló. 50 anys de Terra i docència es presentarà avui, a les 7 de la tarda, a la biblioteca del Campus Universitari de Manresa.

Editat per la UPC, al llibre companys de Mata l’acompanyen en un recorregut per la seva trajectòria, que inclou aspectes com la petjada que ha deixat a l’EPSEM, la defensa del patrimoni geològic i miner, els recorreguts geològics o els seus viatges i actuacions a l’Amèrica Llatina. També hi consta la seva faceta menys coneguda: la de poeta.

Mata Perelló és soci d’honor de la Institució Catalana d’Història Natural. És doctor i catedràtic Magister Honoris Causa de la UPC. El Col·legi de Geòlegs de Catalunya li va lliurar el 2017 el premi Carmina Virgili, que el va distingir com a Geòleg de l’Any.

L’aforament serà limitat i la inscripció obligatòria enviant correu a biblioteca.bcum@upc.edu.